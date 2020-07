Corendon im Winter ab Österreich auf die Kanaren

Ferienflieger Corendon Airlines bringt Reisende auch in diesem Winter mit ihren türkischen, niederländischen und maltesischen Fluggesellschaften zu Destinationen am Mittelmeer und an die Küste des Roten Meeres, in Türkei, nach Griechenland, auf die Kanarischen Inseln und nach Ägypten.

Mehr Kanaren-Flüge im Winter

Mine Aslan, die kaufmännische Leiterin von Corendon Airlines, ist für die Wintersaison 2020/21 sehr optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage in der Wintersaison nach dem späten und verhaltenen Start der Sommersaison aufgrund der Pandemie höher ausfallen wird als in den Vorjahren." Besonders das Flugangebot für die Kanarischen Inseln wurde für den Winter 2020/21 erhöht. "Die Kanarischen Inseln, für die sich vor allem in Österreich und Deutschland viele Urlauber interessieren, werden wir weitaus häufiger anfliegen als je zuvor – die Flüge aus Österreich zu den Kanarischen Inseln werden wir sogar zum ersten Mal anbieten."

Aslan gehe außerdem davon aus, dass die Reisewarnungen für die Türkei und für Ägypten in den kommenden Tagen aufgehoben werden. Deshalb habe Corendon bereits ein intensives Programm für Hurghada als die beliebteste Ferienregion Ägyptens aufgelegt. "Zusätzlich bieten wir diesen Winter zum ersten Mal das ägyptische Ziel Sharm El-Sheikh und Tel Aviv in Israel an“, so Aslan weiter. (red)