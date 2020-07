A-Rosa: Restart in Frankreich

Die A-Rosa Flussschiff GmbH startete am Wochenende die erste Kreuzfahrt in Frankreich und ist damit ab sofort wieder in allen europäischen Fahrtgebieten unterwegs. Die erste Reise führte die Gäste auf der Rhône von Lyon bis ans Mittelmeer nach Arles.

Auch die A-Rosa Ausflüge können wieder in Anspruch genommen werden. So stehen unter anderem eine Panoramatour durch die wunderschöne Ardèche, ein Rundgang durch Avignon oder eine Jeeptour durch die unberührte Camargue auf dem Programm.

Hygiene- und Gesundheitskonzept

Analog zu den anderen Schiffen der A-Rosa Flotte wird auch in Frankreich das speziell entwickelte Hygiene- und Gesundheitskonzept umgesetzt. Dieses beinhaltet unter anderem die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m an Bord sowie intensivierte Hygieneprotokolle.