Wizz Air in Salzburg angekommen

Noch vor dem Erstflug hatte Wizz Air verkündet, zwei weitere Strecken ins Flugprogramm ab Salzburg aufzunehmen. Mit den Verbindungen nach St. Petersburg und Varna bedient die Airline acht Destinationen ab der Mozartstadt.

Überpünktlich sei die mit rund 50 Passagieren besetzte Maschine aus Bukarest um 6:50 in Salzburg gelandet. Unmittelbar sei auch der Wizz Air-Kurs um 07:10 Uhr aus Tuzla angekommen. Auch eine dritte Ankunft werde für den heutigen Tag noch erwarete: Um 19:35 Uhr soll Wizz Air-Maschine aus Belgrad landen, so der Flughafen in einer Presseaussendung zur Erstlandung.

Wizz-Streckennetz ab Salzburg