Air Malta nimmt Wien-Flüge wieder auf

Die Maschinen heben in Wien um 10:40 Uhr ab und landen um 12:55 in Malta. Retour geht es ab Malta um 07:10 Uhr, mit Ankunft in Wien um 09:30 Uhr. Gleichzeitig gibt es auch ab Deutschland mehrmals wöchentlich durchgeführte Direktflüge zwischen Malta und Frankfurt, München, Düsseldorf und Wien.

Alle Anfragen aus Österreich & Deutschland werden aktuell direkt über das Hauptquartier von Air Malta in Malta abgewickelt. Gruppenanfragen an: gruppen.oesterreich.airmalta@airmalta.com - in Kopie bitte auch an ulrike.gohs@airmalta.com. (red)