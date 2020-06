Flugverkehr kommt sehr langsam in die Gänge

Passagiere würden im Moment auch deutlich kurzfristiger buchen als früher: Während im Mai 2019 noch 49% der Passagiere ihre Tickets mindestens 20 Tage vor dem Flugdatum buchten, waren es in diesem Jahr im Mai nur 29%. Bis zu drei Tage vor dem Flugdatum wurden vor einem Jahr 18% der Tickets gebucht, in diesem Jahr 41%. Das mache es schwierig für Fluggesellschaften, den Bedarf einzuschätzen und ihre Flugpläne zu erstellen, sagte Pearce.

Lockerungen bei Slot-Regeln gefordert

Der Verband appellierte an Regierungen, den Fluggesellschaften länger als geplant Flexibilität bei den ihnen zugeteilten Slots zu gewähren. Eigentlich müssen Fluggesellschaften 80% ihrer erlaubten Slots nutzen, sonst laufen sie Gefahr, die Slots an Konkurrenten zu verlieren. Diese Regel war zu Beginn der Corona-Krise gelockert worden. Diese Lockerung müsse auch in die Wintersaison hinein gelten, verlangte IATA-Chef Alexandre de Juniac.

Die IATA hatte vergangene Woche einen Nettoverlust der Airlines für 2020 von insgesamt 84 Mrd. USD (74,65 Mrd. Euro) vorausgesagt. (APA/red)