Silversea Cruises erhält Silver Origin

Die Silver Origin ist das allererste speziell auf ein Reiseziel ausgerichtete Schiff, das je von Silversea gebaut wurde, und bietet Erlebnisreisen zu den Galapagos-Inseln auf höchstem Niveau. Das destinationsspezifische Schiff wird bald nach Ecuador und weiter zu ihrem neuen, dauerhaften Zuhause auf den Galapagos-Inseln fahren, wo sie das ganze Jahr über segeln wird.

Luxus & Abenteuer vereint

Als Expeditionsschiff der italienischen Reederei Silversea Cruises ist die Silver Origin in jeder Hinsicht etwas Besonderes: Hier trifft luxuriöse Ausstattung auf wissenschaftliche Seriosität, denn in dem einzigartigen Basecamp und der Explorer Lounge können Reisende spannende Informationen zur Natur abrufen. 120 luxuriös und elegant ausgestattete Kabinen und Suiten in verschiedenen Kategorien versprechen insgesamt 100 Passagieren ein einzigartiges Reiseerlebnis. Acht Zodiacs gehören ebenfalls zur Ausstattung der Silver Origin dazu. Damit können Reisende seltene Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung, die nur auf diesen abgeschiedenen Vulkaninseln heimisch sind, beobachten. (red)