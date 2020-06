ÖVT: Virtueller Runder Tisch mit Ministerin Köstinger

In einem Schreiben an ÖVT-Präsidentin Phillies Ramberger zeigt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger Verständnis für die Reisebranche – die nun nicht mehr in einem Atemzug mit dem (Österreich-)Tourismus genannt wird. „Ich habe mich von Anfang an für eine rasche Grenzöffnung stark gemacht – so konnte auch mit gestern die Reisefreiheit zu den meisten Nachbarstaaten wiederhergestellt werden“, unterstreicht Köstinger in ihrer Nachricht.

Die ebenso komplexe wie existenzbedrohende Situation der Reisebüros und Veranstalter scheint nun auch auf Regierungsebene auf Verständnis gestoßen zu sein.

„Die Reisebranche ist jedoch besonders hart und zudem doppelt getroffen – neben den Rückerstattungen an die Reisenden verzeichnet die Branche auch zahlreiche Nichterstattungen von Kosten seitens einiger Leistungsträger. Es braucht daher weitere Maßnahmen, um die KMU-dominierte Reisebürobranche zu unterstützen – für die ich mich als Tourismusministerin auch weiterhin mit voller Kraft einsetzen werde“, verspricht Ministerin Köstinger.

Bei einem virtuellen Runden Tisch möchte sich Köstinger mit Phillies Ramberger „als aktive Sprecherin und der gesamten Reisebranche“ zu den aktuellen Entwicklungen austauschen. Über einen Link, der beim ÖVT hinterlegt ist, können Teilnehmer schriftlich Fragen stellen, auf die in der Videokonferenz eingegangen wird. (red.)