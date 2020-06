AUA: Langstreckenflüge ab Juli

Ab Juli heben erstmals seit Mitte März wieder Austrian Airlines Maschinen zu regulären Langstreckenflügen ab. Bangkok, Chicago, New York (Newark) und Washington sind ab dann mit bis zu drei wöchentlichen Flügen im Angebot. Die erste Langstreckenmaschine wird am 1. Juli um 10:15 Uhr nach New York starten.

„Die Nachfrage im Juni ist in Anbetracht der Umstände gut. Das heißt, wir können unser Angebot weiter hochfahren. Es freut mich vor allem, dass im Juli endlich wieder Langstreckenflüge abheben können, denn sie sind besonders wichtig für den Standort Österreich und das Drehkreuz Wien“, so Austrian Airlines CCO Andreas Otto.

Ziele in Europa

In Europa kommen zudem folgende Destinationen zu den bereits verkündeten knapp 40 Zielen hinzu: Bologna, Florenz, Moskau, Podgorica, Rom, Sibiu, Venedig und Zagreb. Kairo wird im Nahost-Portfolio ergänzt.

Des Weiteren bietet Austrian Airlines ab Juli folgende Urlaubscharter an: Chania, Heraklion, Karpathos, Korfu, Kos, Rhodos, Santorin und Zakynthos. Auch Keflavik ist als Charterziel wieder im Programm. Neben den genannten Wiederaufnahmen erhöht Österreichs Heimatairline im Juli auch die wöchentliche Zahl der Flüge zu Destinationen, die schon ab Mitte Juni bedient werden.

Damit steigt das Angebot im Juli, vorbehaltlich neuer behördlicher Beschränkungen, von 5 auf 20% verglichen zum Vorjahr. Der Flugplan für August ist aktuell in Ausarbeitung. Informationen hierzu folgen demnächst.

Weitere Informationen: Auf der Austrian Airlines Website finden Passagiere aktuelle Informationen zu den Themen Reisen in Zeiten von Corona, Flugplan, Maskenpflicht, Einreisebestimmungen oder Umbuchungsregelungen. Die Angaben werden laufend ergänzt. (red)