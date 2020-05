UnternehmerInnen-Webinare: Resilient durch die Krise

Das ZSI möchte dabei zusammen mit Attila von Unruh und Bert Overlack von Team U UnternehmerInnen Unterstützung in ihrem resilienten Umgang mit Krisen bieten. Attila von Unruh ist Gründer und Geschäftsführer von Team U. Von Unruh ist Sozialunternehmer und als Unternehmensberater spezialisiert auf Krisen- und Sanierungsberatung von KMU. Bert Overlack ist selbstständiger Berater bei Team U in Baden-Württemberg. Er begleitet als Coach, Sparringspartner, Beirat und Interim-Manager UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gesellschafter von Familienunternehmen bei der Strategieentwicklung und -umsetzung, in Nachfolgeprozessen, Kulturveränderungen und in kritischen Unternehmenssituationen.

Resilient durch die Krise

Webinar 1: Dienstag, 2. Juni, 14:00 - 15:30 Uhr

Erfahrungsaustausch: Umgang mit Krisen und emotionale Resilienz

Webinar 2: Freitag, 5. Juni, 10:00 - 11:30 Uhr

Aktive Kommunikation der eigenen Krise und der Krise des eigenen Unternehmens

Jedes Webinar besteht aus einem 10 bis 15-minütigen Impuls und anschließender interaktiver Arbeit mit den TeilnehmerInnen. Ziel ist es, in den beiden Webinaren einen persönlichen Handlungsplan zu erstellen. Zudem erhalten 6-8 TeilnehmerInnen anschließend die Möglichkeit eines persönlichen 1-on-1 Mentorings für die Umsetzung. Dieses besteht aus zwei Einheiten zu je einer Stunde.

Die TeilnehmerInnen erhalten Unterstützung:

bei der Standortbestimmung zur beruflichen Neuorientierung

bei der Integration der geschäftlichen Krisenerfahrung

beim Erkennen der persönlichen und fachlichen Kompetenzen sowie der eigenen Stärken und Schwächen

bei der beruflichen und persönlichen Zielfindung

bei der Integration von Krisenerfahrungen als Kompetenzen zum beruflichen Neustart (Reflexion, Lernen, Integration, Umsetzung)

Anmeldung & Info: bitte bis 30.05. per E-Mail an glinsner@zsi.at, der Link zu den Webinaren wird zeitgerecht zugesandt. Es ist auch möglich sich nur zu einem Termin anzumelden.