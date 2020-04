Wikinger: Fernreisen 2021 buchbar

Auch wenn von vielen Destinationen im Moment nur geträumt werden kann, hat Wikinger Reisen schon die ersten Fernreisen für „die Zeit danach“ buchbar gemacht.

„Pura Vida“ in Costa Rica

„Pura Vida“ und fast vergessene Freiheitsgefühle versprechen acht Nationalparks und jede Menge tierische Begegnungen im Dschungel sowie eine köstliche Schokoladen-Tour im Tirimbina-Regenwaldreservat. Die 16-tägige Tour mit acht leichten und zwei moderaten Wanderungen gibt es 2021 ganzjährig mit vielen Terminen.

Neuseeland: mal richtig lange raus

Am schönsten Ende der Welt warten Begegnungen mit Maoris und Vulkanwanderungen im Tongariro-Nationalpark, Gletscher und die hügeligen Marlborough Sounds sowie die legendäre entspannte und entspannende Atmosphäre.

Yukon und Alaska: Sehnsuchtsziele

Wie fühlt sich das Leben in der kleinsten Wüste des Globus an – der Carcross Desert? Wie ist es auf dem „Top of the world"-Highway zur alten Goldgräberstadt Dawson? Oder dem Silver Trail zwischen den alten Minensiedlungen Mayo, Elsa und Keno City? Welche Gefühle weckt ein Gletscherflug über dem Kluane-Nationalpark? Antworten gibt ein 16-tägiger Trip mit maximal acht bis zwölf Teilnehmern.

Hawaii: Musts und Geheimtipps

Unbekannte Regenwälder, das bäuerliche Pololu Valley, der markante Kalalau Trail entlang der Na-Pali-Küste. Beim 21-tägigen Hawaii-Trip treffen Musts – wie Waikiki Beach, Maui und Volcanoes-Nationalpark – auf überraschende Geheimtipps. Der erste Reisetermin 2021 startet im Februar. (red.)