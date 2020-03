Lockdown in Südafrika

Ab heute Mitternacht tritt in Südafrika ein nationaler „Lockdown“ in Kraft.

Ein Einreiseverbot für Reisende aus Risikogebieten wie Österreich, Deutschland und die Schweiz gilt in Südafrika bereits seit 18. März. Am 24. März hat Präsident Ramaphosa einen nationalen Lockdown angekündigt, der heute, Donnerstag, um Mitternacht in Kraft tritt. Die Maßnahmen im Detail (auf Englisch) finden Sie hier.

Der kommerzielle Flugverkehr von und nach Südafrika wird von 27. März bis 16. April 2020 komplett eingestellt, sodass eine reguläre Rückreise nach Europa nicht möglich ist. Ab sofort können internationale Touristen nur noch mit einem bestätigten internationalen Rückflug aus ihrer Unterkunft auschecken. Sie müssen direkt zum Flughafen fahren und werden vor dem Einsteigen einem obligatorischen COVID-19 Test unterzogen. Internationale Touristen ohne bestätigte Abflugtickets dürfen ihre Unterkunft nicht verlassen.

Bewegungsprotokolle

Die jeweiligen Unterkünfte sind dazu angehalten, die Aktivitäten ihrer internationalen Gäste der letzten 14 Tage aufzuzeichnen, um deren Kontakte zu protokollieren für den Fall, dass Touristen positiv getestet werden.

Informationen über die aktuellen Entwicklungen und Empfehlungen finden Sie hier und auf Facebook.

Informationen für Reisende aus Österreich gibt es bei der Österreichischen Botschaft in Pretoria. Sollten Sie aktuell noch Kunden in Südafrika haben, bittet South Africa Tourism dringend, sich in die entsprechenden Krisenvorsorgelisten für Österreichische Reisende einzutragen (falls noch nicht geschehen).

Aktuelle Informationen und Updates liefert die Webseite von South Africa Tourism. (red.)