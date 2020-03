MP Hotels: Neuer Best-of-Magalog für FTI-eigene Hotels

Von Europa über den Orient bis zur Karibik: Erstmals präsentiert FTI in einer eigenständigen Print-Edition auf 99 Seiten eine länderübergreifende Auswahl seiner fünf Hotelmarken Labranda Hotels & Resorts, Kairaba Hotels & Resorts, Design Plus Hotels, Lemon & Soul Hotels sowie der Clubmarke Club Sei. Darin finden Familien, Paare und Alleinreisende Urlaubsunterkünfte in elf Destinationen. Insgesamt sind im Magalog 45 der über 70 FTI-eigenen Hotels zu finden.

Dreimal prämiert: Holidaycheck Awards 2020 für MP Hotels

Großer Grund zur Freude bei MP Hotels: Nutzer des Reise- und Hotelbewertungsportals HolidayCheck wählten drei Hotels der Gruppe unter die jeweils zehn beliebtesten Häuser ihrer Region. Das Labranda Rocca Nettuno Tropea in Kalabrien, Italien, wird dabei 2020 mit einem GOLD Award prämiert. Die Auszeichnung erhalten jene Hotels, die fünf Jahre hintereinander einen HolidayCheck Award gewonnen haben. Das Kairaba Sandy Villas auf der griechischen Insel Korfu wird zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet. Ein weiterer Award geht an das Labranda Lebedos Princess an der türkischen Ägäis.

Labranda Hotels & Resorts

Labranda Hotels & Resorts stehen für das Zusammenkommen und das gemeinsame Erleben unvergesslicher Urlaubsmomente. Jedes Labranda-Haus, unabhängig von seiner Sterne-Kategorie, bietet direkte Strandlage oder unmittelbare Nähe zum Meer, landestypische und internationale Gastronomie sowie kostenfreies WIFI, in den meisten Häusern auch im Zimmer.

FTI Hoteltipp: Labranda Club Paradisio El Gouna,****

Die hervorragende Lage mit offenem Zugang zum Meer ermöglicht zahlreiche Sportaktivitäten als auch entspannte Stunden am Strand. Zudem überzeugt das Hotel mit schickem Interieur und vielseitigem Komfort.

Design Plus

Die Design-Hotelmarke spricht Gäste an, die Wert auf trendiges Design, exklusive kulinarische Genüsse, hervorragenden Service sowie auf eine Kombination aus City- & Beach-Feeling Wert legen. Die Unterkünfte verfügen über hochklassige Restaurants und Bars und verwöhnen Gäste mit lokalen sowie internationalen Speisen und Getränken.

FTI Hoteltipp: Design Plus Bex****

Als ehemaliges Bankgebäude begeistert das Hotel mit einem einmaligen und cleveren Stil, der seiner Vergangenheit nachempfunden ist. Sie befinden sich im Herzen von Las Palmas, nur wenige Minuten vom Strand sowie den Einkaufs- und Restaurantvierteln entfernt.

Kairaba Hotels & Resorts

Kairaba Hotels & Resorts ermöglicht Freunden, Familien, Paaren ebenso wie Alleinreisenden einen Premium-Strandurlaub zum Abschalten und Spaß haben. Mit ihrem All-Inclusive-Ultra-Angebot laden die 5-Sterne-Resorts Gäste ein, die Schönheit der Urlaubsumgebung in vollen Zügen zu genießen.

FTI Hoteltipp: KAIRABA Bodrum Imperial*****

Das modern gestaltete Hotel bietet alles, was kleine und große Badeurlauber lieben: einen großzügigen Pool, eine imposante Wasserrutsche und eine direkte Lage am Meer mit hoteleigenem Strand. Während der Nachwuchs im Miniclub die Zeit vergisst, können Eltern die Vorzüge des Wellnessangebots erfahren oder sich sportlich betätigen.

Club Sei

Cluburlaub en vogue: Mit Club Sei wird das MP Hotels Portfolio um eine Lifestylemarke in Stranddestinationen weltweit erweitert. Die Kunden erwartet ein „All-Experiences-Included“ Konzept. Club Sei vereint, was den Traveller von heute ausmacht: das Zuhausesein in der ganzen Welt und im World Wide Web, die Sehnsucht nach privaten Rückzugsorten und gleichzeitig dem Austausch mit der Community, dem Bedürfnis nach einer großen Auswahl an Sportmöglichkeiten, aber auch Entschleunigung.

FTI Hoteltipp: Club Sei Marmaris*****

Den beeindruckenden Meerblick auf die Ägäis genießen vom erstklassigen Service verwöhnen lassen! Moderne Zimmer und ein vielseitiges Spa-Konzept sorgen für den Extra-Wohlfühlfaktor im Urlaub.

Lemon & Soul

Die Hotelmarke richtet sich an budgetorientierte Reisende, die Wert auf bezahlbaren Komfort in Strandnähe legen. Lemon & Soul bietet unterschiedliche Verpflegungsarten an – vom All-Inclusive-Service über Halbpension bis zur Bed & Breakfast-Option ist alles im Portfolio der Budget-Marke vorhanden.

FTI Hoteltipp: Lemon & Soul Cactus Garden****

Modernes Ambiente in idyllischer Lage. Nicht nur der Strand und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in der Nähe, sondern auch das charmante Fischerdorf Morro Jable. Absolutes Highlight ist die Dachterrasse von der man einen tollen Blick auf den Faro de Morro Jable und den Strand von Jandia hat.

FTI Hoteltipp: Aquaworld Belek by MP Hotels*****

Grenzenloser Wasserspaß! Für Abwechslung und Action im Urlaub sorgen die vielen Pools und die 7 Wasserrutschen im Aquapark, die nicht nur bei kleinen Gästen für Begeisterung sorgen. Die Romantik kommt auch nicht zu kurz: Wie wäre es mit einem Spaziergang am schönen Sandstrand?

