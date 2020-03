Uganda weiter auf Wachstumskurs

Next Slide

Die Zahl internationaler touristischer Ankünfte stieg von 1,402 Millionen im Jahr 2017 auf 1,507 Millionen im Jahr 2018, das ist ein Anstieg um 7,4%. 2008 lag die Zahl internationaler Ankünfte noch bei 850.000. Zum internationalen Wachstum haben unter anderem auch die Einreisezahlen aus Europa beigetragen. Insgesamt verzeichnete das ostafrikanische Land im Jahr 2018 118.922 europäische Einreisende, 13,9% mehr als im Vorjahr.

„Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für unser Land und der führende Devisenbringer. Im Jahr 2018 trug er mit 1,6 Mrd. USD 7,7% zum BIP bei“, so Hon. Tom Butime, Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities. „Der wirtschaftliche Stellenwert des Tourismus-Sektors spiegelt sich auch in der Zahl der Beschäftigung wider: Rund 667.600 Stellen werden im Jahr 2018 dem Tourismus zugeschrieben. Das sind 6,7% der Gesamtbeschäftigung unseres Landes.“

Mehr Flüge und Ausbau Flughafen

Das wachsende touristische Interesse an Uganda ist laut Uganda Tourism Board das Ergebnis einer professionellen Vermarktung auf nationaler und internationaler Ebene. Uganda blicke positiv in die Zukunft und bereitet sich mit großen Infrastrukturprojekten weiterhin auf ein Besucherplus vor. Eines der größten Projekte ist beispielsweise der Ausbau des einzigen internationalen Flughafens des Landes. Der Entebbe International Airport wird entsprechend der steigenden Nachfrage erweitert. Sein Ausbau ist bis zum Jahr 2034 in drei Phasen projektiert.

Der Airport ist auch Heimatflughafen von Uganda Airlines. Nachdem die Airline am 26. Juli 2019 das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC/Air Operator Certificate) von der nationalen Luftfahrtbehörde Ugandas erhalten hatte, wurden Ende August 2019 die ersten regionalen Flugverbindungen gelauncht. Zurzeit bedient Uganda Airlines acht Routen innerhalb des afrikanischen Kontinents, darunter Mombasa, Nairobi, Sansibar und Kilimanjaro.

Neben einem Ausbau des Streckennetzes innerhalb des afrikanischen Kontinents im Jahr 2020 sind für das Jahr 2021 auch erste internationale Strecken geplant. Im Dezember 2020 soll hierfür der erste A330-800 geliefert werden, der zweite soll im Jänner 2021 folgen.

Mehr Lodges, Community Tourismus

Auch das Angebot an Lodges und Hotels wird kontinuierlich ausgebaut: In Kampala stehen seit dem vergangenen Jahr beispielsweise das Latitude 0° Kampala und das Hilton Garden Inn Kampala für Gäste der Hauptstadt zur Verfügung. Neu ist auch die Nile Safari Lodge am Ufer des Nils im Nordwesten Ugandas im Murchison Falls Nationalpark.

Um die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Land (sieben Tage) zu erhöhen und sicherzustellen, dass alle Teile der Bevölkerung vom Tourismus profitieren, legt das Uganda Tourism Board (UTB) bei seinen Marketing-Aktivitäten ein besonderes Augenmerk auf den Community Tourismus.

Schutz der Tierwelt

Die strenge Regulierung zum Schutz der artenreichen Tierwelt und das steigende Angebot an nachhaltigen touristischen Angeboten tragen in Uganda zunehmend Früchte. So konnte das Land bei der Nashorn-Population erneut Zuwächse verzeichnen. Außerdem freut sich Ostafrika erneut über einen Anstieg der Berggorilla-Population. Um die Erhaltung des Artenreichtums weiter zu unterstützen, bekommt Uganda nun ein neues, noch strengeres Tierschutzgesetz. (red)