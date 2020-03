AUA & Wizz Air: Flüge nach Israel gestrichen

Next Slide

Die heimische Airline AUA streicht bis zum 28. März 2020 drei Tel Aviv Verbindungen täglich. Bis Sonntag wird ein adaptiertes Flugprogramm durchgeführt um Passagiere aus Israel nach Österreich, sowie in andere Länder zurück zu bringen. Der letzte „Rückholer“ wird am Samstag, den 7. März um 19:35 Uhr (Lokalzeit Israel) von Tel Aviv abfliegen.

Auch Wizz Air hat ihren Flugplan aufgrund des israelischen Reiseverbots neu ausgerichtet, was zu einigen Stornierungen auf den Strecken Wien-Tel Aviv und Wien-Eilat führte. Wizz Air bittet alle Fluggäste, sich vor der Reise nach Israel über die aktuellen Reiseverbotsrichtlinien der israelischen Behörden zu informieren.

Informationen für betroffene Passagiere

Austrian Airlines:

AUA Passagiere, deren Flug gestrichen wurde, werden sofern möglich umgebucht oder sie erhalten eine Rückerstattung des Flugpreises. Alle Fluggäste, die eine Verbindung im betroffenen Zeitraum gebucht haben werden gebeten sich auf www.austrian.com unter „Meine Buchungen“ über den Status ihres Fluges zu informieren. Kunden, die während der Buchung Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben, sowie Mitglieder des Vielfliegerprogrammes Miles & More, werden per SMS oder E-Mail automatisch über Änderungen im Flugprogramm informiert.

Wizz Air:

Wizz Air Fluggäste die von der Flugplanänderung betroffen sind werden automatisch zum frühestmöglichen Zeitpunkt, jedoch mindestens 14 Tage vor dem ursprünglichen Flugdatum, informiert und auf eine Alternativstrecke umgebucht. Kunden, die direkt auf wizzair.com oder der mobilen App der Fluggesellschaft gebucht haben, erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, in der ihnen die kostenlose Umbuchung oder die volle Rückerstattung oder eine 120%ige Rückerstattung des ursprünglichen Flugpreises in Form einer WIZZ-Gutschrift angeboten wird. Passagiere, die ihren Flug über Reisebüros - einschließlich Online-Reisebüros - gebucht haben, werden gebeten, sich für weitere Einzelheiten mit dem jeweiligen Reisebüro in Verbindung zu setzen. (red)