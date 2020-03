Bord-Bericht von der AIDAnova

Kurzzeitig selbst als Passagierin mit an Bord, konnte ich in den letzten Tagen sowohl die Annehmlichkeiten des prächtigen Schiffes wie auch die hervorragende Stimmung hautnah erleben und genießen. Corona scheint kein Thema zu sein, auch bei den Landgängen in Gran Canaria, Madeira, Teneriffa sahen die örtlichen Behörden keinerlei Anlass, an Einreisenden Gesundheits-Checks vorzunehmen. An Bord selbst wird allerdings nachdrücklich auf regelmäßigem Händewaschen bestanden und vor Betreten des Restaurants wird man zur nochmaligen Hände-Desinfektion aufgefordert – was ja generell auf Kreuzfahrtschiffen zu jeder Zeit üblich sein sollte.

Angst ist kein Storno-Grund

Wer im Vorfeld zu große Bedenken hatte, blieb offenbar gleich zuhause.

„Ja, es gab schon einige Absagen, „aber die bloße Angst vor dem Corona-Virus ist kein Storno-Grund, es gibt ja keine offizielle Reisewarnung, somit auch keine Vergütung des Reisepreises," erklärt Heidi Rothe, General Manager auf der AIDAnova

Doppelt schade für die Daheimgebliebenen – die Tage auf der AIDAnova waren der pure Genuss!

Martha Steszl