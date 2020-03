Dominikanische Republik: Erhöhte Flugkapazitäten im Winter

"Wir sind sehr froh darüber, dass uns gelungen ist mit den Veranstaltern Co-Marketing Kooperationen abzuschließen um das Flugangebot in die Dominikanische Republik im kommenden Winter auf 17 Flüge auszubauen“, so Petra Cruz, Europadirektorin des Tourist Boards in Frankfurt.

Flüge ab Düsseldorf

TUIfly fliegt ab November 2020 dreimal wöchentlich von Düsseldorf nach Punta Cana (Di, Do, Sa) und einmal wöchentlich nach Puerto Plata (Mi). Die Boeing 787-8 Maschinen verfügen über insgesamt 300 Sitzplätze, 47 davon in der Premium Economy. Die Verbindungen sind bereits in den Reservierungssystemen freigeschaltet.

Auch Lufthansa hebt im Winter dreimal wöchentlich ab Düsseldorf nach Punta Cana ab (Mi, Fr, So). Damit können Urlauber an sechs Wochentagen auf direktem Wege ab der NRW-Landeshauptstadt Richtung Dominikanische Republik starten.

Flüge ab Frankfurt und München

Der langjährige Partner Condor bleibt der Dominikanischen Republik auch nach Übernahme durch LOT im kommenden Winter treu. Punta Cana ist mit sechs wöchentlichen Flügen ab Frankfurt (Mo, Di, Do, Fr, Sa, So) und zwei wöchentlichen Flügen ab München (Mi, Sa) eines der wichtigsten Fernstrecken-Ziele der Airline im Winter 2020/21.

Zusätzlich legt die DER Touristik in Kooperation mit Condor jeweils ab Frankfurt sonntags einen Flug nach Puerto Plata sowie mittwochs einen Kombiflug nach Puerto Plata mit Santo Domingo (Santo Domingo im freien Verkauf) auf.

Flug ab Zürich

Auch die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss fliegt ab dem 3. November 2020 immer dienstags von Zürich nach Puerto Plata. Die Flüge sind ab 18. März 2020 in allen üblichen Verkaufskanälen buchbar. (travelnews / red)