Groundline: Israels Highlights erkunden

Tel Aviv ist vor allem für seine Bauhaus-Architektur und seine Strände bekannt. Mit der Auswahl an neuen Touren und Ausflügen nach Jerusalem, Jericho, Bethlehem oder an das Tote Meer können Reisende nun auch die Vielfalt des Landes kennen lernen.

Tel Aviv – Altes und Neues Jerusalem

Eine der neuen Touren führt die Teilnehmer nach Jerusalem. Die geführte Bustour startet mit einem atemberaubenden Blick vom Ölberg aus auf die goldene Kuppel des Felsendomes und dem 3000-Jahre alten jüdischen Friedhof. Nach der Besichtigung des Getsemani Garten, der Kircher aller Nationen und des Kidrontal, mit seinen jüdischen Gräbern, gelangen die Besucher in das Armenische Quartier des alten Jerusalems. Im Anschluss erreichen die Besucher das jüdische Viertel, wo sich die 1500-Jahre alte ausgegrabene Hauptstraße aus römisch-byzantinischer Zeit befindet – der Cardo, an dem Kreuzritter später Ladengeschäfte errichteten. Heute befinden sich auf dem Cardo viele moderne Geschäfte, Juwelierläden und Kunstboutiquen. Auch die Klagemauer, eine der wichtigsten heiligen jüdischen Stätte, und die Via Dolorosa sind Teil des Programms.

Um die Tour abzurunden, besuchen die Teilnehmer nach der Mittagspause den modernen Teil Jerusalems sowie das Yad Vashem Museum, wo viele historische Fotografien, authentischen Artefakten, Dokumenten und Videomaterial von Holocaust-Überlebenden ausgestellt sind. (red)