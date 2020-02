FTI: Kids Go Free-Aktion für die Vereinigten Emirate

Zahlreiche Freizeit- und Wasserparks, außergewöhnliche Attraktionen und aufregende Wüstenerlebnisse sowie jede Menge Möglichkeiten für Spaß am Strand und im Wasser – die Vereinigten Arabischen Emirate sind mit ihrem Angebot besonders kinder- und familienfreundlich.

Auch die Hotellerie bietet zahlreiche Angebote um den Familienurlaub so angenehm wie möglich zu gestalten. So gibt es mittlerweile in vielen Häusern sorgenfreien Genuss mit All-Inclusive- sowie Ultra-All-Inclusive-Verpflegung, Kids-Menüs, spezielle Familienzimmer, unterschiedlichste Kids Clubs, eigene Kinderpoolbereiche und Spielplätze.

Kostenfreien Aufenthalt in ausgewählten Hotels

FTI erweitert dieses breite Angebot nun mit einer „Kids Go Free“-Aktion. Bei Buchung über FTI in elf Hotels in Abu Dhabi, Dubai und Ras Al Khaimah genießen Kinder und Jugendliche bei Übernachtung im Elternzimmer bis zu einem Alter von 14 bzw. in Dubai sogar bis 17 Jahren kostenfreien Aufenthalt.

Das Angebot gilt ab sofort und lohnt sich besonders zu den Schulferienterminen, die von der Aktion explizit nicht ausgeschlossen sind.

Hotels der FTI „Kids Go Free“-Aktion:

Bab Al Qasr, a Beach Resort & Spa, Abu Dhabi

Le Méridien Abu Dhabi,Abu Dhabi

Radisson Blu Hotel Abu Dhabi Corniche, Abu Dhabi

Radisson Blu Hotel Abu Dhabi Yas Island, Abu Dhabi

Rixos Premium Saadiyat Island, Abu Dhabi

Sheraton Abu Dhabi, Abu Dhabi

Fairmont The Palm, Dubai

Mövenpick Hotel Apartments Downtown, Dubai

DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island Resort, Ras Al Khaimah

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa, Ras Al Khaimah

Rixos Bab Al Bahr, Ras Al Khaimah

