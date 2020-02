Royal Caribbean: Startschuss für den ersten Royal Beach Club

Die Vereinbarung zwischen der internationalen Kreuzfahrtlinie und Antigua markiert den Beginn der Planung und Entwicklung des Royal Beach Clubs, der im Laufe dieses Jahres den ersten Spatenstich erhält.

Royal Beach Club in Fort James

Der ausschließlich für Passagiere von Royal Caribbean vorbehaltene Royal Beach Club in Antigua liegt in der Nähe von Fort James entlang eines unberührten Strandes und eröffnet 2021. Der zur Ostkaribik gehörende Inselstaat bietet den Gästen ein neuartiges Inselerlebnis im Stil eines abgestimmten Strandurlaubs. Mit Barbecue, Live-Musik sowie Wassersport- und Familienaktivitäten wie Jetski, Paddeln, Schnorcheln und einem Familienplanschbecken, können Passagiere den Tag genießen und auch an Land den hohen Komfort der Kreuzfahrtmarke genießen.

„Zusammen mit der Regierung von Antigua und Barbuda werden wir ein einzigartiges Destinationsprojekt ins Leben rufen, das mehr Besucher auf diese idyllischen Inseln bringt und erhebliche wirtschaftliche Vorteile und Möglichkeiten schafft“, so Michael Bayley, Präsident und CEO von Royal Caribbean International.

Der Minister für Tourismus, wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen von Antigua und Barbuda, Charles Fernandez, begrüße die Zusammenarbeit mit der Kreuzfahrtlinie ebenfalls und freue sich bereits darauf Passagieren den erholsamen Inselstaat zu zeigen. (red)