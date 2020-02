Mit Groundline Tosca, Turandot oder Madame Butterfly erleben

Für die laufende Saison 2020 lädt die legendäre Met zu New York Citys einzigartigem Erlebnis - einmalig wie unvergesslich.

Mit den Tickets von Groundline werden Besucher Teil einer außergewöhnlichen Saison, in der die weltweit großartigsten Sänger in verschiedene Produktionen, inklusive neuer Bühnenbilder und grandioser Bühnenwerke, ihren Auftritt haben. Die Vorstellungen finden an sechs Tagen in der Woche, im Herzen des Lincoln Center, statt. Die exklusiven Produktionen wie Manon Lescaut, Tosca, Turandot oder Macbeth sind ab sofort buchbar.

Die 3. Auflage des ANSCHAUEN statt ANSTELLEN - Folders ist ab sofort versandbereit. Ein kurzes Mail inkl. Stückanzahl an service@groundline.at genügt und die Folder sind unterwegs. (red)