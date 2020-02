Plantours: MS Hamburg startet zu neuen Kuba Reisen

Die MS Hamburg steuert ab Oktober 2020 gleich vier Mal Kubas Hauptstadt Havanna an.

Möglich macht dies eine politische Entscheidung: Die US-Regierung untersagt amerikanischen Reedereien Kreuzfahrten nach Kuba. Plantours Kreuzfahrten reagiert und nutzt die dadurch freien Liegeplätze in Havanna für d MS Hamburg.

Kuba Umrundungen

Das Schiff für maximal 400 Passagiere steuert im kommenden Herbst zahlreiche kubanische Häfen wie Santiago de Cuba, Cienfuegos oder auch die vorgelagerte Insel Cayo Largo an und kann nun auch in der Hauptstadt als Start- oder Zielhafen festmachen. Die vier Kreuzfahrten können zusätzlich mit mehrtägigen Landprogrammen auf Kuba kombiniert werden. An zwei Terminen umrundet die MS Hamburg Kuba komplett. (red)