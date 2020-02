EVA Air: Flüge nach Festlandchina gestrichen

In Übereinstimmung mit den Maßnahmen der taiwanesischen Regierung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus wird EVA Air ab sofort und bis einschließlich 29. April 2020 ihr Streckennetz nach / von Festlandchina auf fünf Destinationen kürzen. In dieser Zeit fliegt EVA Air von Taiwan aus nur Peking, Shanghai Pudong, Shanghai Hongqiao, Xiamen und Chengdu an.

EVA Air aktualisiert laufend ihre Website www.evaair.com mit Informationen zu Flugstornierungen und Flugplanänderungen. Die Flugplanänderungen für März und April werden nächste Woche auf der Website bekannt gegeben.

Nähere Informationen zu Sicherheitsmaßnahmen, Flugplanänderungen, Stornierungen, Umbuchungen und Rückerstattungen finden Sie hier. (red)