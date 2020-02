Emirates: Dubai-Flüge und Show-Besuch zum Sonderpreis

Zusätzlich erhalten Gäste eine kostenlose Eintrittskarte für „La Perle“. La Perle ist eine ausehenerregende Show auf einer Wasserbühne mit 65 Artisten und bietet eine atemberaubende Verschmelzung von beeindruckenden künstlerischen Darbietungen, Bildern und Technologie. La Perle ist von Dubais reicher Kultur, lebendiger Gegenwart und ehrgeiziger Zukunft, die durch beeindruckende Stunts und Spezialeffekte zum Leben erweckt werden, beeinflusst. Gäste erleben eine Aufführung für die ganze Familie.

Das Angebot gilt für Emirates-Reisende aller Klassen, die ab sofort und bis 19. Februar 2020 auf www.emirates.at Flüge von Wien nach Dubai buchen und die Reise bis spätestens 31. März 2020 antreten. Die Tarife unterliegen einer eingeschränkten Verfügbarkeit. Sie gelten nur für Kunden die nach Dubai reisen, nicht jedoch für Passagiere, die in diesem Zeitraum einen Zwischenstopp in Dubai haben. Wer innerhalb der Kampagnenlaufzeit bucht, erhält mit der Flugbuchungsbestätigung per E-Mail einen persönlichen Promo-Code. Dieser kann auf laperle.com für ein kostenloses Ticket für die Show eingelöst werden. (red)