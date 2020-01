Baubeginn der Celebrity Beyond

Nach der Celebrity Edge und der Celebrity Apex, die im April 2020 erstmals in See sticht, wird die Celebrity Beyond das dritte Kreuzfahrtschiff der Edge-Serie.

„Wir freuen uns mit Celebrity Beyond den bisherigen Erfolg unserer innovativen Edge-Klasse fortzusetzen", so Richard D. Fain, Royal Caribbean Cruises Ltd.

„Mit jedem weiteren Schwesterschiff von Celebrity Edge entwickeln wir durch neue Highlights an Bord das Kreuzfahrterlebnis weiter und begrüßen mit dem Baubeginn von Celebrity Beyond ein weiteres Schwesterschiff", ergänzt Lisa Lutoff-Perlo, Präsidentin und CEO von Celebrity Cruises.

Die internationalen Premium-Kreuzfahrtmarke Celebrity Cruises erwartet die Auslieferung von Celebrity Beyond im Herbst 2021. Im April dieses Jahres tritt das Schwesterschiff Celebrity Apex ihre Premierenreise ab Southampton, Großbritannien, an. (red)