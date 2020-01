EL AL: Achtmal im Sommer von Wien nach Tel Aviv

Die Verbindungen von Wien nach Tel Aviv werden montags, mittwochs, freitags von 10:35 Uhr bis 15:00 Uhr durchgeführt, sowie von Sonntag bis Donnerstag von 21:35 bis 02:00 Uhr (+1). Die Rückflüge starten Montag, Mittwoch und Freitag um 06:40 Uhr bzw. Sonntag bis Donnerstag 17:30 Uhr in Tel Aviv und landen 09:25 Uhr in Wien bzw. um 20:15 Uhr in Wien.

Neue Routen ab Düsseldorf, Dublin und Tokio

Ab Deutschland gibt es je 11 Verbindungen pro Woche von Frankfurt, Berlin-Schönefeld und München nach Tel Aviv. Die neue Flugroute ab Düsseldorf wird ab dem 1. Juni bis zum 23. Oktober dreimal wöchentlich angeflogen. Der Sommerflugplan gilt zwischen dem 29. März und dem 23. Oktober 2020. Die neue Strecke zwischen Tel Aviv – Dublin kommt ab dem 26. Mai 2020 mit Flügen am Sonntag, Dienstag und Donnerstag zum Einsatz.

Auf der Langstrecke setzt EL AL weiterhin auf die Vergrößerung des Streckennetzes. Die Strecke Tel Aviv – Tokio operiert EL AL Israel Airlines ab dem 11. März 2020 dreimal pro Woche, jeweils montags, mittwochs und samstags. (red)