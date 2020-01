Sunny Cars setzt auf Video-Bewerbungstool

„Das Video-Bewerbungstool sehen wir gerade in der heutigen Zeit, in der sich Nachwuchskräfte immer stärker digital ausrichten, als ideale Ergänzung für unseren Recruiting-Prozess“, so Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars.

Mit der App des Unternehmens können sich Bewerber noch vor dem direkten Kennenlernen in authentischen Videos präsentieren und dadurch einen persönlichen Eindruck von sich vermitteln.

„Bei unserem stetigen Wachstumskurs erhöht sich in logischer Konsequenz auch die Zahl der Mitarbeiter, vor allem an unserem Hauptfirmensitz in München-Pasing. Entsprechend haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir talentierte Bewerber noch schneller und effizienter identifizieren können“, erläutert Lehmann weiter.

Ausbildungsstellen bei Sunny Cars

Seit September 2019 ist Sunny Cars auch ein Ausbildungsbetrieb und sucht für September 2020 drei weitere Auszubildende. Zum attraktiven Employer-Paket von Sunny Cars gehört u.a. ein kostenfreies Versicherungspaket mit Betriebsrente, Unfallversicherung und Zusatzkrankenversicherung, eine Shopping-Karte mit 40 EUR monatlichem Guthaben, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und einem Loyalitätsbonus ab dem zweiten Jahr. (red)