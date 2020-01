Qatar Airways kündigt acht neue Destinationen an

Qatar Airways Group Chief Executive Al Baker kommentierte: „Die Kuwait Aviation Show ist die perfekte Plattform für uns, um das neue Jahr einzuläuten und ein paar unserer spannenden Pläne für 2020 zu enthüllen. Acht neue Destinationen werden in diesem Jahr zusätzlich zu den kürzlich angekündigten Zielen Santorin in Griechenland, Dubrovnik in Kroatien und Osaka in Japan in unser Netzwerk aufgenommen. Mit diesen neuen Strecken weiten wir unser Angebot auf über 177 Ziele weltweit aus und festigen unsere Position als eine der am stärksten vernetzten Fluggesellschaften zusätzlich. So bieten wir unseren Passagieren auch weiterhin mehr Auswahl und Flexibilität bei der Planung ihrer Geschäfts- und Urlaubsreisen.“

Neue Destinationen