Außenministerium warnt vor Buschbränden in Australien

Das österreichische Außenministerium informiert nun über die generell erhöhte Gefahr von Buschbränden und rät Touristen die Berichterstattung in den Medien aufmerksam zu verfolgen, von Buschbränden betroffene oder gefährdete Gebiete zu meiden und den Anweisungen der lokalen Behörden unbedingt Folge zu leisten.

Die österreichischen Vertretungen sind laut Außenministerium mit den australischen Behörden in Kontakt. Bisher gab es noch keine direkt betroffene österreichischen Touristen.

Brände in New South Wales, Queensland und Victoria

An der New South Wales Coast komme es derzeit zu gravierenden Beeinträchtigungen für Reisende mit Straßensperren, Unterbrechung von Kommunikation sowie der Strom- und Wasserversorgung.

Von den Buschbränden sind derzeit vor allem die Bundesstaaten New South Wales, Queensland und Victoria betroffen. Der Küstenbereich von Nowra bis zur Grenze zu Victoria wurde zur "Tourist Leave Zone" erklärt, was bedeutet, dass Touristen diese Gegend umgehend verlassen bzw. meiden sollten, hieß es auf der Homepage des Ministeriums. In Victoria besteht eine "leave now"-Warnung für Bewohner und Besucher der Region East Gippsland.

Gästeminus im Dezember

Der Hotellerieverband von Australien teilte mit, in Sydney seien die Gästezahlen im Dezember um 10% eingebrochen. "Die Feuer und der Rauch haben dem Ruf der Touristenmarke Sydney sehr geschadet", so Verbandschef Dean Long. Allein in der vorigen Woche waren bei Buschbränden in Australien mindestens zehn Menschen getötet worden.

"Die offenbar nicht enden wollenden Buschfeuer ziehen die Wirtschaft weiter nach unten", sagte Chefökonom Shane Oliver vom Finanzhaus AMP Capital. Die Konjunktur werde nicht nur durch die schiere Naturzerstörung beeinträchtigt, sondern auch indirekt: Denn die Brände lasteten zusehends auf der nationalen Psyche und hemmten so den Konsum. Dieser schwächelte bereits im vorigen Jahr wegen des mageren Lohnwachstums in Australien. (APA / red)