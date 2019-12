Lauda erhöht Flugfrequenz nach Malta

„Malta ist eine spannende Insel, welche einen perfekten Mix aus Sonnenbaden und Kultur bietet. Durch die Frequenzerhöhung ermöglichen wir unseren Passagieren nun eine noch flexiblere Reiseplanung“, so Lauda CEO, Andreas Gruber.

Mit einer einmaligen Kombination aus traumhaften Buchten und einer spannenden Geschichte, lockt Malta sowohl Strandurlauber, als auch Städteliebhaber. Sonnenanbeter finden in den zahlreichen Buchten sowie an Hotspots wie der blauen Grotte oder dem „Blue Hole“ den perfekten Platz zum Entspannen. Mit imposanten Sehenswürdigkeiten wie der Zitadelle in Victoria oder der wunderschönen Inselhauptstadt „Valletta“ sorgt Malta für eine abwechslungsreiche Reise.

Frühbucher können sich freuen, denn Flugtickets nach Malta sind ab sofort ab 19,99 EUR buchbar. (red)