TUI: Weihnachten in der Sonne

Aktuell sind die Malediven in den Weihnachtsferien die Nummer 1 auf der Liste der bestgebuchten TUI Destinationen. An zweiter Stelle steht Phuket in Tailand, gefolgt von Hurghada in Ägypten. Auch die Kanarischen Inseln und die Kapverden sind dieses Jahr um die Weihnachtszeit sehr beliebt.

Auch Wintersport in heimischen Gefilden ist bei TUI Gästen beliebt. Die Bundesländer Salzburg und Innsbruck nehmen Platz 5 & 6 beim Mittelstrecken-Ranking ein.

Grundsätzlich gilt: Wer kurzfristig noch Urlaub über Weihnachten oder den Jahreswechsel auf den Wunschzettel setzen möchte, sollte sich beeilen. Noch gibt es bei TUI vereinzelt freie Plätze, vor allem auf Teneriffa, in Hurghada und auf den Kapverden.

Preisbeispiele:

Eine Woche im Riu Karamboa, Boavista, Kapverden kostet mit Flug am 22. Dezember und All-Inclusive im Doppelzimmer ab 1.284 EUR pro Person.

Eine Woche im Stella die Mare Beach Resort & Spa, Hurghada, kostet mit Flug ab Wien am 22. Dezember und All inclusive im Doppelzimmer ab 814 EUR pro Person.

Eine Woche im Hotel H10 Tenerifa Playa, kostet mit Flug ab Wien am 25. Dezember und Frühstück im Doppelzimmer pro Person ab 1.273 EUR.

(red)