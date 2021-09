Weiterbildung - Mit Karriere aus der Krise

Beim Aufbau dieses Fernstudiums hat sich die FernAkademie ganz bewusst auf die Anforderungen der Tourismus- und Reiseverkehrsbranche konzentriert. Alle Studieninhalte orientieren sich am IHK Rahmenlehrplan und vermitteln ihnen kunden- und dienstleistungsorientierte Inhalte. So lernen sie genau das, was sie für die IHK-Fachwirt Prüfung und vor allem für ihre zukünftige Führungsposition in der Touristik benötigen.

Das Fernstudium ist auf eine durchschnittliche Studiendauer von 18 bis 24 Monaten (Empfehlung) angelegt. Bei unserem Angebot können sie zügiger vorangehen, oder aber sich mehr Zeit gönnen; die Gebühren bleiben immer fix. Sobald sie alle Module erfolgreich bearbeitet haben, bereiten sie sich gemeinsam mit ihrem Studienbegleiter auf die eintägige IHK-Prüfung vor. Diese besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil.

Fernstudium bestehend aus 18 Studienbriefen, digital, per PDF-Download

Gebundene Studienbriefe frei Haus. Druck- & Versandpauschale 15 EUR/Modul, Ausland 17,50 EUR/Modul

Studienbeginn jederzeit, Studienverlauf individuell gestaltbar

Regelmäßige, schriftliche Einsendeaufgaben, dazu Kontrollaufgaben und Fallstudien zu prüfungsrelevanten Handlungsbereichen

Durchgehende, fachliche Studienbetreuung Individuelle Prüfungsvorbereitung durch ihren Studienbegleiter

Zugang zum Online-Studiencenter mit vielen Features

Bescheinigung für die Teilnahme an der externen IHK-Prüfung

Förderung / Stipendium

Teilnehmer aus Österreich fördert das AMS. Den österreichischen Teilnehmern empfehlen wir für die Prüfung eine wohnortnahe IHK in Süddeutschland zu wählen (z.b. München).

In Deutschland, Förderung durch das Aufstiegs BAföG – www.aufstiegs-bafoeg.de

Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen tip-Ausgabe vom 23. August 2021, sowie unter www.fernakademie-touristik.de/fernstudiengaenge/tourismus/gepruefter-tourismusfachwirt-ihk. Das Anmeldeformular können LeserInnen bis 31. Oktober 2021 einsenden.

