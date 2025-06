Auszeit für die Ohren: Reiseziele, an denen der Alltagslärm Pause macht

Hupende Autos, klingelnde Smartphones, Stimmengewirr im Supermarkt – der Alltag ist laut. Auch im Urlaub wird es oft nicht leiser: Musik am Pool, hektisches Frühstücksbuffet, trubelige Strände. Doch es gibt sie noch: Orte, an denen sich der Lärm verflüchtigt, der Puls verlangsamt und das Gehör sich neu justiert. In der endlosen Weite des Wadi Rum in Jordanien, im stillen Fjord von Reyðarfjörður auf Island oder beim leisen Gleiten über die Brandenburger Seen mit dem Hausboot von Le Boat. Eine Reise zu Plätzen, an denen Ruhe nicht Mangelware, sondern Programm ist.

Ruhe, die nachklingt

Ob zwischen Salzkrusten am Lake Gairdner in Südaustralien, unter Palmen an Tobagos Englishman’s Bay oder in der mittelalterlichen Stille von Mdina auf Malta: Jedes dieser Reiseziele beweist, dass Entschleunigung möglich ist – wenn man weiß, wo man sie findet.

Von Wüstenschweigen bis Wassergeflüster:

Wer auf der Suche nach dieser besonderen Art von Luxus ist – Ruhe – wird in jedem Kontinent fündig. Hier zwölf Reiseziele, an denen man Stille erleben kann :

Wadi Rum, Jordanien: Stille in der Weite der Wüste - Zwischen Felsbögen und Sanddünen hallt nur der eigene Atem – ein Ort, an dem Stille Raum bekommt.

Lake Gairdner, Australien: Salzweiße Flächen ohne Geräusch - Kein Laut stört die Weite – nur das leise Knirschen von Salz unter den Füßen bleibt.

Tietzowsee, Deutschland: Hausbooturlaub mit Le Boat - Der Motor verstummt, das Boot treibt – und die Natur übernimmt die Klangregie.

Mdina, Malta: Die „Silent City“ erwacht in der Abendruhe - In den Gassen hört man das Echo der eigenen Schritte – und sonst: nichts.

Reyðarfjörður, Island: Einsame Wanderungen in den Ostfjorden - Das Rauschen des Windes und das Knirschen des Schnees sind oft die einzigen Begleiter.

Fichtelgebirge, Deutschland: Kraftorte der Stille entdecken - Zwischen Waldlichtungen und alten Brunnen wird die Welt leiser – und der Kopf klarer.

Englishman’s Bay, Tobago: Karibikidylle ohne Menschenmassen - Wellen, Wind und ein paar Vögel – so klingt Urlaub ohne Hintergrundrauschen.

Big Bend Nationalpark, USA: Sternenklare Nächte in absoluter Ruhe - Wenn sogar der Sternenhimmel hörbar scheint, ist man am richtigen Ort.

Eagle Beach, Aruba: Sonnenaufgänge am stillsten Strand der Karibik - Das Rauschen der Palmenblätter begleitet Momente völliger Entspannung.

RAAYA by Atmosphere, Malediven: Naturklänge statt Handywecker - Jede Bewegung der Natur wird hier zur meditativen Klangkulisse.

Alajuela, Costa Rica: Grüne Rückzugsorte in tropischer Kulisse - Hier bestimmen Flüsse, Blätterrauschen und Vogelstimmen den Takt.

Anechoic Chamber, Minnesota: Die extremste Form der Stille - Wer erfahren will, wie laut die eigene Stille ist, findet hier die Antwort.

(red)