Mississippi & Memphis feiert 100. Geburtstag von B.B. King

Der König des Blues, Riley B. King, ist auch zehn Jahre nach seinem Tod am 14. Mai 2015 unvergessen. In Indianola, wo er seine Jugend verbrachte, das Museum für ihn steht und wo man auch sein Grab findet – und in Memphis, wo er in den 1940erJahren zu seiner Weltkarriere ansetzte.

100 Days of Blues in Memphis

Anlässlich des 100. Geburtstags am 16. September 2025 feiert Memphis bis dahin "100 Days of Blues". Zum offiziellen Auftakt am 8. Juni gab es so bereits einen Gospel-Brunch in B.B. King’s Blues Club auf der Beale Street mit dem 50 Stimmen starken Tennessee Mass Choir. Außerdem eröffnete schon am Vorabend The Withers Collection Museum & Gallery die Ausstellung "100 Years of Blues" mit bisher nicht gezeigten Aufnahmen aus dem Fundus des legendären Bürgerrechts-Fotografen Dr. Ernest C. Withers: von B.B. King und weiteren Blueslegenden wie Howlin’ Wolf. Es folgen Blueskonzerte in Clubs wie auch im Freien und Stadtführungen in den Bussen der Backbeat Tours mit Musikern an Bord.

Am 14. September gibt es dann eine Familien-Parade und ein kostenloses Freiluftfestival auf der Beale Street auch mit der lebenden Soullegende Carla Thomas, dem aktuellen Blues-Star Kingfish, den BB King Allstar Legends, B.B. Kings Tochter Shirley King, Robert Cray und der Stax Alumni Band. Zum Geburtstag am 16. September steigt dann als großes Finale der Eventreihe eine Dinner-Party in B.B. King‘s Blues Club, auf der dieselben Künstler auftreten. Der Online-Ticketverkauf eröffnet in Kürze.

Feierlichkeiten in Mississippi

Das B.B. King Museum & Delta Interpretive Center in Indianola, das 2008 im Beisein von B.B. King eingeweiht wurde, beleuchtet das Leben und die Karriere von B.B. King und die Kultur des Mississippi Delta ganzjährig. Den Kern des Museums bildet dabei der Backsteinbau eines „Cotton Gin“ für die Reinigung von Baumwolle, wo King als Jugendlicher arbeitete.

Zu B.B. Kings Geburtstag am 16. September feiert das Haus eine öffentliche Geburtstagsparty mit Kuchen. Darüber hinaus haben BesucherInnen am 13. sowie am 18. September die einmalige Gelgegenheit B.B. King erstmalig wieder auf der Bühne zu sehen: In der kleinen Konzerthalle Club Ebony aus den 1940ern, die King vor seinem Tod kaufte und die heute zum Museum gehört, wird er als Hologramm auftreten.

Weitere Informationen unter: www.mississippireisen.de / www.memphis-reisen.de (red)