Plantours bringt 2026 neue Themenreisen auf den Fluss

„Wir reagieren mit dieser breiten Auswahl von Themen-Flusskreuzfahrten auf die gestiegene Nachfrage und können in der Flusskreuzfahrt-Saison 2026 damit wohl nahezu jeden Geschmack unserer Gäste treffen“, so Oliver Steuber, Geschäftsführer von Plantours.

Besonderes Highlight sind Reisen zu Konzerten des Stargeigers André Rieu in dessen Heimat Maastricht. Ergänzt wird das Programm durch Comedy-Fahrten, Gesundheitsreisen mit Yoga sowie Eventkreuzfahrten rund um den Kölner Karneval – inklusive Live-Auftritten von Bernd Stelter, den Bläck Fööss oder Paveier an Bord. Insgesamt stehen 176 Fahrten mit sechs Schiffen auf dem Programm 2026.

Europäische Klassiker und Mekong-Erlebnis

Eingesetzt werden die Schiffe auf bekannten Routen entlang von Rhein, Donau, Mosel und Main. Aber auch weniger frequentierte Strecken wie der Elbe-Havel- oder der Main-Donau-Kanal werden befahren. Die Rousse Prestige und die Elegant Lady präsentieren sich nach einer umfassenden Modernisierung in neuem Look und sind unter anderem auf der Donau, der Mosel bis zur Saarschleife sowie in den Niederlanden unterwegs.

Für Fernreisende bietet Plantours weiterhin exklusive Fahrten auf dem Mekong mit der La Marguerite an. Das 5-Sterne-Schiff für nur 75 Passagiere garantiert ein besonders persönliches Reiseerlebnis in Südostasien. Das neue Flussreise-Programm ist ab sofort buchbar, Frühbucher profitieren bis Ende November von attraktiven Preisvorteilen.

Preisbeispiel: Die viertägige Reise „Kölscher Karneval an Bord“ mit der Lady Diletta, ab/bis Köln vom 5. bis 8. November 2026, ist inklusive Verpflegung, ab 599 EUR buchbar.

Weitere Informationen unter: www.plantours-kreuzfahrten.de (red)