Oceania Cruises präsentiert Kulinarik-Kreuzfahrten 2026

Auf diesen ausgewählten Reisen erwartet die Gäste ein exklusives Genussprogramm mit Kochdemonstrationen, begleiteten Landgängen und besonderen Dinner-Erlebnissen. Dafür gehen 2026 beliebte Persönlichkeiten wie die Autorin, TV-Moderatorin und Köchin Claudine Pépin sowie die bekannte Fernsehköchin Sara Moulton an Bord. Begleitet werden sie von den kulinarischen Direktoren von Oceania Cruises, den Master Chefs of France Alexis Quaretti und Eric Barale. Details zu weiteren Spezialitätenreisen für 2026 sowie Programmhöhepunkten folgen in den kommenden Monaten.

Oceania Cruises’ kulinarische Kreuzfahrten 2026:

Sara Moulton Kreuzfahrt: Zwölf Tage von Lissabon nach Paris, Abfahrt am 12. Mai 2026 an Bord der Oceania Marina: Die renommierte Köchin, Kochbuchautorin und TV-Persönlichkeit Sara Moulton wird die Gäste auf einer kulinarischen und kulturellen Reise von Lissabon nach Paris begleiten. Als Mitglied des Culinary Advisory Boards von Oceania Cruises teilt Moulton ihre Leidenschaft und Expertise mit den Gästen. Darüber hinaus dürfen sie sich im Grand Dining Room auf von Moulton persönlich ausgewählte Gerichte freuen.

Claudine Pépin Kreuzfahrt: Zwölf Tage von Seattle nach Seattle, Abfahrt am 2. Juli 2026 an Bord der Oceania Riviera: Diese Reise wird von der Kochbuchautorin Claudine Pépin gehostet, Patin der Oceania Sirena und Präsidentin der Jacques Pépin Foundation. Gäste erwarten exklusive Erlebnisse an Bord mit Pépin, darunter eine Frage-und-Antwort-Runde, Kochdemonstrationen, ein Chef’s Market Dinner und weitere Highlights. Bei ausgewählten Landausflügen, die mit „mit Claudine Pépin“ im Titel gekennzeichnet sind, begleitet sie die Reisenden persönlich.

Culinary Luminaries Kreuzfahrt: Zehn Tage von Belfast nach Lissabon, Abfahrt am 15. September 2026 an Bord der Oceania Marina: Unter der Leitung von Oceania Cruises’ zwei Executive Culinary Directors und Master Chefs of France, Alexis Quaretti und Eric Barale, verspricht diese Reise ein "ultimatives kulinarisches Abenteuer für Genießer" zu werden. Gäste haben die Gelegenheit, Weingüter jenseits von Bordeaux zu besuchen, darunter das Dorf Cognac, berühmt für seinen gleichnamigen Brand, und die historischen Keller unter dem Château Royal de Cognac zu besichtigen. Zu den Höhepunkten der Kreuzfahrt zählen außerdem Live-Kochvorführungen, thematisch gestaltete Chef’s Market Dinners im Terrace Café sowie exklusive kulinarische Podiumsdiskussionen.

Oceania Club Reunion Kreuzfahrt: Zehn Tage von Barcelona nach Rom, Abfahrt am 5. November 2026 an Bord der Oceania Marina: Diese exklusive Reise wird von Neli Arias, Leiterin des Oceania Clubs, und weiteren Mitgliedern des Oceania Cruises Teams begleitet. Gäste können den Glamour des ikonischen Casino de Monte Carlo aus dem Jahr 1863 erleben und dabei vielleicht ein mehrgängiges Menü im luxuriösen Salon Rosé genießen, der mit seiner Terrasse einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer bietet. Das vielfältige Veranstaltungsprogramm umfasst den berühmten Gala-Brunch von Oceania Cruises, exklusive Dinner, Cocktail-Empfänge und sorgfältig kuratierte Landausflüge zu bekannten sowie verborgenen Schätzen des Mittelmeers.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)