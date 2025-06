VIVA Cruises kombiniert Flusskreuzfahrt mit Kopenhagen

Das zum Start der jetzigen Saison komplett modernisierte Boutique-Schiff von VIVA Ruby wird an vier Terminen im Juli und August 2026 zu den insgesamt zehntägigen Reisen über Oranienburg, Stettin, Usedom und Wolgast in Richtung Stralsund ab. Anschließend reisen die Gäste mit einem speziellen Transfer weiter nach Kopenhagen, für einen dreitägigen City-Trip in einem 4-Sterne-Design-Hotel im Herzen der Stadt, inklusive City-Pass für freie Fahrt in Bus, Bahn und U-Bahn, wie VIVA Cruises mitteilt.

„Diese neue Variante einer Kombination aus Flusskreuzfahrt und City Trip unterstreicht unseren Anspruch, den VIVA-Cruises-Gästen ein außergewöhnliches Reiseerlebnis zu bieten“, erklärt Andrea Kruse, Geschäftsführerin VIVA Cruises. Internationale Gäste haben durch die guten Flugverbindungen nach Berlin und Kopenhagen eine einfache An- und Abreise.

All inclusive für 80 Gäste

Für die vier neuen Flusskreuzfahrten setzt VIVA Cruises auf die VIVA Ruby mit Platz für maximal 80 Gäste. An Bord sind im Zuge der Modernisierung acht neue Suiten mit französischen Balkonen entstanden. Für die Gäste gibt es, wie bei VIVA Cruises üblich, ein All-Inclusive-Angebot mit mehrgängigen Gourmet-Menüs, hochwertigen Weinen und Spirituosen. Jede Kabine ist mit einer Kaffeemaschine und täglich aufgefüllter Minibar ausgestattet. Reisebeispiel: Nord Kurs Kopenhagen, 4. bis 13. Juli 2026, von Berlin über Stralsund nach Kopenhagen, inklusive VIVA All-Inclusive, ab 2.695 EUR. (red)