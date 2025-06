Cunard: 195 neue Wege, die Welt zu entdecken

Mit mehr als 90 UNESCO-Welterbestätten, 18 Hafenanläufen mit Übernacht-Aufenthalt und 33 Abfahrten am späten Abend bietet das neue Programm Gästen zudem noch mehr Möglichkeiten, die Welt elegant und komfortabel zu entdecken. Auch zahlreiche deutsche Abfahrten stehen dabei wieder auf dem Programm. Zu den Höhepunkten gehören vier Erstanläufe der Queen Anne, darunter Sorrent in Italien und La Rochelle in Frankreich. Die Queen Victoria wird außerdem zum ersten Mal Riga (Lettland) besuchen, und Queen Elizabeth wird Triest in Italien und Calvi auf Korsika anlaufen. Der Erstanlauf der Queen Mary 2 in Charlottetown stellt gleichermaßen einen Premierenbesuch für die Reederei in dieser historischen kanadischen Stadt dar.

Reisen ab/bis Hamburg

Vom 9. bis zum 18. August 2027 absolviert die Queen Victoria die Neun-Nächte-Ostseereise von Kiel nach Hamburg über die schönsten Metropolen im baltischen Raum – pro Person bereits ab 1.971 EUR in der Innenkabine zum Premium Frühbucherpreis. Neben mehreren Transatlantik-Passagen zwischen Hamburg und New York läuft die Queen Mary 2 im Frühsommer auch die Norwegischen Fjorde ab/bis Hamburg an: Sieben Nächte sind ab 1.251 EUR pro Person in der Innenkabine buchbar.

Queen Anne

Als neuestes Mitglied der Cunard Flotte bietet die Queen Anne ab Southampton eine Vielzahl aufregender Rundreisen an – von sonnenverwöhnten Mittelmeerreisen bis hin zu nordischen Abenteuern auf den Spuren der Nordlichter. Zu den Höhepunkten gehören ausgedehnte Aufenthalte in Barcelona und Kopenhagen sowie ein spätabendlicher Silvesteranlauf in Madeira, um das Feuerwerk aus nächster Nähe zu erleben. Das Sieben-Nächte-Abenteuer ab/bis Southampton entlang der charmanten französischen Küstenlandschaft beginnt ab 981 EUR pro Person in der Innenkabine.

Queen Mary 2

Nach umfassenden Modernisierungsarbeiten Anfang 2027 wird die Queen Mary 2 weiterhin die legendären Transatlantik-Passagen anbieten, aber auch faszinierende Routen nach Norwegen, Kanada, Neuengland, zum Nordkap und in die Karibik im Programm haben – hier können Gäste Weihnachten und Neujahr an goldenen Stränden verbringen. Außerdem wird das Schiff pünktlich zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli 2027 in Boston vor Anker liegen und sich den Feierlichkeiten anschließen. Gäste können dieses besondere Highlight auf der Sieben-Nächte-Reise ab New York mit einem Zwischenstopp in Halifax, Kanada, bereits ab 1.521 EUR pro Person in der Innenkabine zum Frühbucherpreis erleben.

Queen Victoria

Auf den 25 Reisen der Queen Victoria erwarten ihre Gäste unvergessliche Erlebnisse – ob beim Sonnenbaden im Mittelmeer oder auf abenteuerlichen Routen durch spektakuläre Landschaften. Die Queen Victoria kehrt in das Vereinigte Königreich zurück und wird ab Southampton auf Entdeckungsreisen nach Skandinavien, Island und ins Mittelmeer aufbrechen. Außerdem wird die Queen Victoria im Jahr 2027 Grundarfjörður auf Island besuchen. In 18 Nächten geht es bereits ab Hamburg zur Vulkaninsel mit Aufenthalten in Norwegen und Schottland – ab 3.411 EUR pro Person in der Innenkabine.

Queen Elizabeth

Die Queen Elizabeth kehrt 2027 nach Europa zurück. Von Mai bis Oktober wird sie insgesamt 22 Häfen im Mittelmeer anlaufen, die sie seit 15 Jahren nicht mehr besucht hat. Die 65 neuen Reisen bieten Reiserouten zwischen sieben und 28 Nächten und führen zu vielen bezaubernden alten Städten Europas, von der atemberaubenden Feinschmecker-Szene in Palermo auf Sizilien bis hin zum kulturellen Facettenreichtum von Istanbul. 7 sommerliche Nächte im westlichen Mittelmeer im September/Oktober sind bereits ab 1.071 EUR pro Person in der Innenkabine buchbar.

Cunard World Club-Mitglieder haben ab dem 11. Juni 2025, ab 15 Uhr, exklusiven Zugang zu Buchungen, bevor die neuen Reisen ab dem 12. Juni 2025, ab 15 Uhr, regulär buchbar sind. Bei Buchung bis zum 30. September 2025 sichern sich Gäste außerdem bis zu 10% Frühbucherermäßigung. (red)