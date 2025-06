LMX lädt zu Webinaren

LMX Individuell & SunTrips eröffnen Agents neue Möglichkeiten zur schnellen, flexiblen und individuellen Zusammenstellung von weltweiten Bausteinreisen – mit Flügen, Hotels, Zügen, Transfers, Erlebnissen, Mietwagen und vielem mehr in über 13.500 Destinationen weltweit. In den kompakten Webinaren zeigt der Veranstalter, wie sich individuelle Reisen in wenigen Schritten erstellen lassen und welche Funktionen die tägliche Arbeit besonders effizient machen.

Termine:

Dienstag, 03.06.2025

09:00 Uhr und 13:00 Uhr

09:00 Uhr und 13:00 Uhr Donnerstag, 05.06.2025

09:00 Uhr und 13:00 Uhr

09:00 Uhr und 13:00 Uhr Dienstag, 10.06.2025

09:00 Uhr und 13:00 Uhr

09:00 Uhr und 13:00 Uhr Donnerstag, 12.06.2025

09:00 Uhr und 13:00 Uhr

Dauer: 60 Minuten

Anmeldung: E-Mail an h.cengiz@lmx-austria.at unter Angabe des Wunschtermins (red)