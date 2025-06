ÖVT-Herbsttagung 2025 findet am Yangtse statt

Von Wien geht es mit Hainan Airlines von Wien nach Chengdu und weiter nach Chongquin, wo die Einschiffung auf das 5-Sterne-Flusskreuzfahrtschiff erfolgt. An Bord findet am dritten Reisetag die ÖVT-Tagung statt, davor und danach stehen spektakuläre Landschaften und Besichtigungen im Mittelpunkt: Landgang in Fengdu, Besuch des Shuanggui-Berges, Besuch der Weißen Kaiserstadt Baidicheng, Durchfahrten durch di Qutang- und Wu-Schluchten, ein Bootsausflug zum Shennv-Fluss, Besichtigung des Drei-Schluchten-Staudamms bei Sandouping u.v.m. An Bord bleibt jedoch auch genug Zeit zum Netzwerken mit den Mitreisenden der Herbsttagung, zum Beispiel während der Begrüßungsveranstaltung oder der Abschiedsparty.

Teilnahmebedingungen und Preise

Für ordentliche Mitglieder kostet die Reise 745 EUR in der Doppelkabine, die Aufzahlung auf eine Einbettkabine beträgt 300 EUR pro Person. Für diese Reise sind nur qualifizierte Fachkräfte zugelassen. Der ÖVT bittet um Verständnis, das nach den aktuellen Richtlinien Begleitpersonen oder nicht beruflich involvierte BegleiterInnen in der Regel nicht an diesem Programm teilnehmen dürfen.

Außerordentliche Mitglieder bezahlen für die Reise 1.445 EUR in der Doppelkabine, 1.775 EUR in der Einzelkabine. Außerordentliche Mitglieder, die als Reiseveranstalter tätig sind, erhalten von der Reederei eine Preisreduktion in der Höhe von 600 EUR.

Anmeldeschluss: 30. Juni 2025

Mindestteilnehmerzahl: 20Teilnehmende

Anmeldung und Info: office@oevt.info

Inkludierte Leistungen

Langstreckenflug Wien - Chengdu - Wien (inkl. 20kg Freigepäck)

Inlandsflug Yichang – Chengdu (inkl. 20kg Freigepäck)

3 Übernachtungen an Bord der Century Victory

Verpflegung laut Programm (untenstehend als PDF zum Download)

alle Transfers und Transporte

Besichtigungen inkl. Eintrittsgelder

deutsch- sowie englischsprachige Reiseleitung

Nicht enthaltene Leistungen