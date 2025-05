Die Route „Am Ufer der Großen Seen“ führt durch abwechslungsreiche Landschaften und kulturelle Zentren im Mittleren Westen der USA. Beginnend in Chicago, erstreckt sich die Reise über historische Städte, beeindruckende Naturparks und lebendige Kunst- und Kulturszenen bis hin zu den malerischen Ufern des Lake Superior. Diese Tour verbindet aktive Erlebnisse mit entspannten Momenten und bietet Einblicke in die vielfältige Geschichte und Lebensart der Region.



Chicago Bean in Chicago - Illinois

Chicago, Illinois

Start der Reise „Am Ufer der Großen Seen“ ist in Chicago – der Kulturmetropole des Mittleren Westens. Highlights wie der Millennium Park, Navy Pier, das Field Museum, Shedd Aquarium, das Art Institute und der Ausblick vom 360 Chicago mit dem TILT-Erlebnis machen den Auftakt unvergesslich. Hinweis: Auch Minneapolis-St. Paul, Minnesota oder Detroit, Michigan sind mögliche Startpunkte der Tour.



Lake Monona und Mendota - Wisconsin

Von Chicago nach Madison, Wisconsin

Die lebendige Hauptstadt begeistert mit Natur, Kultur und Bierkultur. Entdeckt das Arboretum zu Fuß, per Rad oder im Winter auf Skiern. Besucht Taliesin von Frank Lloyd Wright, genießt Brauereitouren und frische Küche an den Seen. Kajakfahren, SUP oder Bootstouren runden das Erlebnis perfekt ab – ein idealer Mix aus Aktivität, Genuss und Entspannung.



Minneapolis - Minnesota

Von Madison nach Minneapolis und St. Paul, Minnesota

Auf dem Weg zu den Twin Cities lohnt ein Abstecher zu den beeindruckenden Felsformationen der Wisconsin Dells, besonders schön bei einer Bootstour. In Minneapolis laden die Wanderwege der Chain of Lakes, der Sculpture Garden mit „Spoonbridge and Cherry“ und das Walker Art Center zum Erkunden ein. Genießt ein Abendessen in der Innenstadt, besucht das renommierte Guthrie Theater oder feuert die Minnesota Twins im Target Field an. Shoppingfans entdecken die Mall of America mit über 400 Geschäften und Freizeitangeboten. In St. Paul erwarten euch das Kapitol, die historische Summit Avenue und das interaktive Science Museum.



Grand Rapids - Minnesota

Von Minneapolis und St. Paul nach Grand Rapids, Minnesota

Die Fahrt durch das Land der 10.000 Seen führt vorbei an malerischen Kleinstädten und beeindruckender Naturlandschaft. Die nördlichen Wälder bieten vielfältige Outdoor-Abenteuer. Grand Rapids selbst besticht durch historische Architektur, eine lebendige Kunstszene sowie zahlreiche Restaurants und Boutiquen – ideal für Genießer und Entdecker.



Bayfield - Wisconsin

Von Grand Rapids nach Bayfield, Wisconsin

Bayfield, das Tor zu den Apostle Islands im Lake Superior, ist ein wahres Naturparadies. Bei Boots- oder Paddeltouren entdeckt ihr Felsformationen, Leuchttürme, Seehöhlen und Wildtiere. Wanderungen und Camping auf den Inseln sind beliebt. Im Winter friert der See oft zu, sodass Besucher mit Eisschlitten oder Auto über das Eis fahren können – ein einzigartiges Erlebnis.



Black Rocks Marquette - Michigan

Von Bayfield nach Marquette, Michigan

Die malerische Keweenaw Peninsula am Lake Superior ist eure erste Station. In Copper Harbor laden der Delaware and Fort Wilkins Historic State Park und die Delaware Mine zum Entdecken ein. Ein Halt am Jampot in Eagle Harbor lohnt sich für köstliche Marmeladen und Gebäck. Ziel ist Munising, das Tor zum spektakulären Pictured Rocks National Lakeshore.



St. Ignace - Michigan

Von Marquette nach St. Ignace, Michigan

Um die bunten Sandsteinklippen der Pictured Rocks National Lakeshore zu erleben, empfiehlt sich eine Bootstour – besonders die Sonnenuntergangsfahrten sind spektakulär. Im Winter entstehen beeindruckende Eisformationen. Auf dem Weg besucht ihr die Au Sable Light Station und die Tahquamenon Falls. Anschließend bringt euch die Fähre zur autofreien Mackinac Island, die als National Historic Landmark und State Park geschützt ist. Die Insel besticht durch viktorianische Architektur und lädt zum Erkunden zu Fuß, per Fahrrad oder Pferdekutsche ein.



Mackinac Island - Michigan

Von St. Ignace nach Detroit, Michigan

Detroit erstrahlt nach Revitalisierung mit trendigen Restaurants, Shops und Kulturbühnen. Ein Highlight ist das Henry Ford Museum in Dearborn mit historischen Exponaten wie JFKs Limousine und Rosa Parks’ Bus. Musikfans besuchen das Motown Museum, Kunstliebhaber das Detroit Institute of Arts. Der Belle Isle Park bietet Aquarium, Zoo und Strand – vieles inklusive Parkeintritt. Abends locken Casinos und Livejazz.



Detroit Riverwalk - Michigan

Von Detroit nach Saugatuck, Michigan

In Ann Arbor, Heimat der University of Michigan, erwarten euch schöne Ausblicke auf den Huron River und die lebendige Main Street. Weiter geht’s nach Grand Rapids, „Amerikas beste Bierstadt“ mit über 40 Brauereien auf dem Beer City Ale Trail. Saugatuck, eine charmante Künstlerkolonie seit dem 19. Jahrhundert, lädt mit historischen Galerien, Läden und malerischem Hafen zum Bummeln ein.



Saugatack - Michigan

Von Saugatuck nach Milwaukee, Wisconsin

Von Muskegon bringt euch die Lake Express Ferry ans andere Ufer. Milwaukee, die größte Stadt Wisconsins, begeistert mit reichem Brauereierbe, lebendiger Kunstszene und „Farm-to-Table“-Kultur. Die Festivalstadt bietet Events wie das Summerfest. Highlights sind das Milwaukee Art Museum, Miller Park, Harley-Davidson Museum und Brauereiführungen bei MillerCoors oder lokalen Mikrobrauereien.



Milwaukee - Wisconsin

Von Milwaukee nach Chicago, Illinois

Zurück am Lake Michigan lohnt sich ein Besuch der berühmten Skulptur „Cloud Gate“ („die Bohne“). Probiert eine typische Chicago Deep-Dish-Pizza bei Gino’s East oder Lou Malnati’s oder einen Original-Chicago-Hotdog. Die florierende Craft-Brauereiszene könnt ihr bei einer Tour durch die Half Acre Beer Company entdecken – inklusive der ein oder anderen Kostprobe.



360 Tilt Observatory Chicago -Illinois

Ladet das pdf "Am Ufer der großen Seen" für euch oder eure Gäste herunter. Hier geht’s zum pdf.

Maßgeschneiderte Roadtrips von Amerikareisen.at

Amerikareisen.at, der österreichische Spezialist mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in Planung und Durchführung maßgeschneiderter Reisen, fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle Buchungsanfragen zu den Roadtrips von Brand USA. Anfragen unter office@amerikareisen.at

Amerikareisen.at arbeitet gerne und eng mit Reisebüros und selbstständigen Reiseberatern zusammen und bietet dabei attraktive Konditionen und umfassende Unterstützung.

Entdecken Sie auf dieser 18-tägigen Rundreise die Highlights der US-Großseenregion: Von Chicago über Milwaukee, Green Bay und Mackinac Island bis zu den Niagara Falls, Pittsburgh und Cleveland. Eine kurze Stippvisite führt Sie durch Kanadas Naturparadies – das USA-Erlebnis steht klar im Fokus.

Hier geht’s zum Angebot.

Kostenloses E-Learning-Programm

Mit dem kostenlosen USA Discovery Program stellt Brand USA allen Agents ein deutschsprachiges Destinations-Training in einzelnen Modulen zur Verfügung. Neben geballtem Fachwissen rund um das Reiseziel USA finden sich auf der E-Learning-Plattform auch nochmals alle Road Trips zum Download, von allen Modulen Bilder und Filme, die man wiederum zum Erstellen von Präsentationen verwenden kann, und der aktuelle Brand USA Inspiration Guide zum Herunterladen. Videos zu vielen Routenvorschlägen und Themen gibt es am Brand USA-Youtube-Kanal.

Alle Fotos: Brand USA