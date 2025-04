Hurtigruten gewinnt F&B@Sea Award 2025

Bei den renommierten F&B@Sea Awards, die jährlich herausragende Leistungen in der maritimen Gastronomie feiern, wurde Hurtigruten im Rahmen der Seatrade Cruise Global in Miami für das „Most Sustainable F&B Programme" ausgezeichnet. Die internationale Ehrung würdigt Vorreiter, die mit kulinarischen Konzepten an Bord von Kreuzfahrtschiffen neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit zur See setzen. Der Anbieter authentischer Norwegen-Seereisen punktete bei der Jury mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Ressourcenschonung in allen Bereichen priorisiert – von der Beschaffung über die Zubereitung bis hin zum Service.

Genuss mit Verantwortung

Hurtigruten verfolgt seit Jahren eine ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie. Dieser Einsatz spiegelt sich in allen Bereichen der Bordgastronomie wider:

Reduzierung von Lebensmittelabfällen: Durch optimierte Prozesse konnte die Lebensmittelverschwendung pro Gast von 261g im Jahr 2019 auf nur noch 66g im Jahr 2023 reduziert werden.

Verzicht auf Einwegplastik: Hurtigruten war 2018 der erste Anbieter von Seereisen, der in der Bordgastronomie vollständig auf Einwegplastik verzichtet.

Transparente Partnerschaften: Hurtigruten arbeitet ausschließlich mit Lieferanten zusammen, die umweltverträgliche und faire Standards erfüllen.

Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.de (red)