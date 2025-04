Explora Journeys stellt neue Frühlingsaktion vor

Gäste, die ausgewählte Reisen zwischen dem 17. April und dem 14. Mai 2025 reservieren, können von einer Ersparnis von bis zu 1.000 EUR pro Person zur Kompensation ihrer Flugreise profitieren. Dieses Angebot gilt für eine ausgewählte Anzahl an Mittelmeer-, Karibik- und Grand Journeys-Reisen an Bord der Explora I und Explora II mit Abfahrten zwischen Juni und Dezember 2025 - für den ersten und zweiten Gast in jeder Suite.

Angebotsdetails im Überblick:

Bis zu 1.000 EUR Ersparnis p.P. (2.000 EUR pro Suite), für den ersten und zweiten Gast

Gilt für eine begrenzte Auswahl von 2025 Reisen auf der Explora I und II

Gültig für Ocean Terrace Suiten (OT1 GTY)

Vollständige Zahlung zum Zeitpunkt der Buchung erforderlich

Das Angebot gilt für die folgenden Reisen:

Explora I - Mittelmeer - Juni, Juli, August 2025

Explora I - Grand Journeys - Oktober 2025

Explora I - Karibik - November, Dezember 2025

Explora II - Mittelmeer - November 2025

II - Mittelmeer - November 2025 Explora II - Grand Journeys - November 2025

II - Grand Journeys - November 2025 Explora II - Karibik - November, Dezember 2025

Weitere Informationen unter: www.explorajourneys.com (red)