Oceania Cruises: Kreuzfahrten zur Sonnenfinsternis 2026

Die fünf extra auf das Naturereignis abgestimmten Reiserouten verlaufen entlang der Küsten Irlands, Islands, Portugals und Großbritanniens – in Regionen, die innerhalb des Totalitätspfads liegen und somit besonders gute Sichtverhältnisse ermöglichen. Wissenschaftlich orientierte Rahmenprogramme mit Vorträgen internationaler Experten, darunter renommierte Astronomen und NASA-Repräsentanten ergänzen diese einzigartigen Kreuzfahrten.

Routen im Überblick

Oceania Marina – 14 Tage | 100 % Totalität: Abfahrt am 30. Juli 2026 von Kopenhagen nach Reykjavik mit Stopps in kleinen Häfen wie Invergordon und Akureyri. Die Sonnenfinsternis ist bei Grundarfjordur in voller Totalität sichtbar. An Bord: Astronom Dennis Mammana.

Oceania Insignia – 12 Tage | 97 % Totalität: Reise vom 3. bis 15. August 2026 von Reykjavik nach London (Southampton) mit Stationen u. a. in Cork und Dingle. Beobachtung der Sonnenfinsternis nahe Glengarriff. An Bord: NASA-Experte Dr. Jerry Krassner.

Oceania Vista – 25 Tage | 93 % Totalität: Langreise ab 2. August 2026 von London (Southampton) mit zahlreichen Zielen in Großbritannien und Skandinavien. Die Sonnenfinsternis kann vor der Küste Belfasts beobachtet werden. Gastredner: NASA-Botschafter Ted Blank.

Oceania Vista – 15 Tage | 93 % Totalität: Zweiter Teil der Grand Voyage ab 12. August 2026 ab Belfast nach London mit Stopps u. a. in Scrabster, Kopenhagen und Berlin (Warnemünde). Beobachtung der Finsternis ebenfalls möglich.

Oceania Sirena – 12 Tage | 94 % Totalität: Reise entlang der Iberischen Halbinsel vom 5. bis 17. August 2026, von London (Southampton) nach Barcelona. Sonnenfinsternis nahe Lissabon sichtbar. Gastredner noch nicht bekannt.

Weitere Informationen unter www.oceaniacruises.com (red)