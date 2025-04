Moby verlängert Reisesaison zwischen Genua und Olbia

Die Moby-Verbindung zwischen Genua und Olbia ist eine Klassiker-Route auf dem Mittelmeer - das Tor nach Sardinien für Norditalien und Nordeuropa. Sie wird von Reisenden besonders wegen ihrer praktischen Abfahrtszeiten und des hohen Komforts geschätzt. Eingesetzt werden dabei drei Schiffe der „Blauen Wal“-Flotte: Moby Aki, Moby Wonder und Moby Otta.

Angebote an Bord

Mit der immer länger werdenden Saison werden auch die Angebote an Bord erweitert: Ab diesem Jahr bieten die Fähren Moby Aki und Moby Wonder kostenloses WLAN, damit Reisende auch mitten auf dem Meer in jeder Hinsicht „online“ bleiben können. Außerdem kehrt das Sky-Programm auf den Schiffen der Flotte zurück – so verpassen Passagiere auch während der Überfahrt keinen Moment großer Sportereignisse.

Auch auf das kulinarische Angebot wird Wert gelegt: An Bord erwarten die Reisenden À-la-carte-Gourmetrestaurants, aber auch Selbstbedienungsrestaurants und Snackbars auf den Außendecks - mit neuen, eigens kreierten Menüs. Das alles wird von attraktiven Angeboten begleitet: Zum Beispiel mit einem 20% Rabattgutschein für die nächste Überfahrt. (red)