GTA Touristik: Mit der MS Nestroy von Wien bis zum Eisernen Tor

Was lange Zeit eine waghalsige Herausforderung für die Schifffahrt war, ist heute eine wunderschöne Reise auf dem Donaustrom - erlebbar an Bord der MS Nestroy von GTA Touristik. So geht es nach dem Ablegen in Wien zunächst durch die unberührte Flusslandschaft der Hainburger Au Richtung Ungarn. In der endlosen Weite der Puszta erleben die Passagiere eine traditionsreiche Welt, in der Pferdehirten ihre spektakulären Reitkünste präsentieren. Eine Kutschenfahrt und regionale Spezialitäten wie Langos und Schnaps runden das Erlebnis ab. Weiter flussabwärts wartet Belgrad, die „Weiße Stadt“: Eine faszinierende Mischung aus osmanischem Erbe und habsburgischer Pracht macht die serbische Hauptstadt zu einem kulturellen Höhepunkt. Abends werden die Gäste von einer spektakulären Folkloredarbietung am Sonnendeck unterhalten.

Ein besonderes Naturschauspiel bietet sich dann am nächsten Tag: die Passage des Eisernen Tores. Hier bahnt sich die Donau ihren Weg durch eine schmale Schlucht, flankiert von bis zu 600m hohen Felswänden des Balkangebirges und der Karpaten. Während das Schiff durch das Durchbruchstal gleitet, genießen Reisende den atemberaubenden Ausblick - begleitet von einem zünftigen Frühschoppen und einer Grillerei auf dem Sonnendeck.

Nach diesem landschaftlichen Highlight geht es weiter in die kroatische Region Slawonien, bekannt für die barocke Festungsstadt Osijek und in den artenreichen Nationalpark Kopački rit - ein Paradies für seltene Vogelarten und unberührte Natur.

Ein weiterer Höhepunkt wartet in Budapest, wo das Schiff im Morgenlicht an den imposanten Prachtbauten zu beiden Seiten des Flussufers vorbeizieht. Die ungarische Hauptstadt fasziniert mit diversen Sehenswürdigkeiten wie den Burgberg, die Matthiaskirche, die Fischerbastei und das Parlament. Für alle Aktiven gibt es auch die Möglichkeit eines sportlich geführten Stadtspazierganges an Orte, die mit dem Bus nicht zu erreichen sind.

Höchster Komfort an Bord

Während die MS Nestroy dann wieder flussaufwärts Richtung Wien gleitet, können Gäste an Bord höchsten Komfort an Bord genießen. Auf vier Decks bietet das Schiff eine stilvolle Panoramalounge, ein Restaurant mit Aussicht und ein modernes Fitnesscenter. Besonders beliebt ist das Sonnendeck, das mit bequemen Liegen, Lounge-Garnituren und einer Open-Air-Bar zum Verweilen einlädt. Ein Lift verbindet die Kabinendecks, während WLAN in den öffentlichen Bereichen verfügbar ist. So wird die Donaukreuzfahrt zu einer perfekten Mischung aus Entspannung, Kulinarik und unvergesslichen Erlebnissen.

Details zur Reise:

Auf der Donau von Wien bis zum Eisernen Tor und zurück 2025 an Bord der MS Nestroy

Termine: 07.10.-13.10.2025; 13.10.-19.10.2025; 19.10.-25.10.2025; 25.10.-31.10.2025

7 Tage ab 899 EUR p.P.

Ausflugspaket 149 EUR p.P.

Single-Special: nur 300 EUR Aufzahlung zur Alleinbenutzung (gültig nach Verfügbarkeit in Kat B)

