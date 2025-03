Die Außenbereiche der Mein Schiff Relax

Der neue Agora-Bereich mit dem Infinity Pool auf Deck 16 lädt mit dem Ambiente eines griechischen Dorfplatzes zum Wohlfühlen ein. Auf einer der Sonnenliegen oder den einladenden Sitzgelegenheiten können die Gäste hervorragend die Seele baumeln lassen, gleichzeitig ein erfrischendes Getränk von der integrierten Agora Bar genießen oder Künstlern auf der Bühne zusehen.

Alle, die frischen Seewind spüren, zugleich aber die direkte Sonne lieber meiden möchten, finden unter dem neuen Marcoon-Dach, das sich teilweise bis über den 25-Meter Pool auf Deck 17 erstreckt ihren Lieblingsplatz. Gleich nebenan sind die Wasserspiele eine erfrischende Alternative zum Pool, die viel Spaß und Abkühlung für Gäste verschiedener Altersklassen bieten.

Genuss-Vielfalt rund um den Pool

In der beliebten „Eis Bar“ können die Gäste neben dem „Eis auf die Hand“ auch aus unterschiedlichen Eisbechern wie etwa Spaghetti-Eis, Früchte-, Schoko- und Nussbecher sowie verschiedenen Shakes, Eiskaffee und Eisschokolade wählen. Für den kleinen Hunger zwischendurch befindet sich in unmittelbarer Nähe des Pools das „Pane e Sole – Bar & Bistro“. Hier werden verschiedene belegte Brote, Panini und Sandwiches sowie Gemüsesalate angeboten. Die angeschlossene Bar versorgt die Gäste direkt am Pool mit erfrischenden Getränken. Mit einer Auswahl internationaler Teigtaschen können es sich die Gäste im „Pool Bistro“ so richtig schmecken lassen. In der „Pool Bar“ gibt es tagsüber kühle, im Preis inkludierte Getränke von der Mein Schiff Barkarte. Und für alle, die nie genug vom Blick aufs Meer bekommen können, lädt die „Bar 17“ in atemberaubender Lage direkt am Heck die neue Bar 17 zum Entspannen und Verweilen ein.

Hoch hinaus geht es auf Deck 19: Auf dem Mistral Deck können es sich die Gäste in der inkludierten Mistral Bar richtig gut gehen lassen und Wohlfühlen neu erleben. Neben einem Bereich, in dem auch Kurse stattfinden, stehen hier auch Shuffleboard Felder und Schach im XXL-Format für die Gäste zur Verfügung. (red)