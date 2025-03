Burgenland radelt in die Sommersaison

Am Geschriebenstein konnten die RadlerInnen die Burgenland-Trails mit über 40 km Singletrails erleben. Die Eröffnung des neuen Skillparks beim Burgsee war ein weiteres Highlight, das durch spektakuläre Shows und geführte Touren ergänzt wurde. Am Bahntrassen-Radweg ging es auf eine geführte Radtour von Bad Tatzmannsdorf nach Rechnitz, mit Zwischenstationen und einer Labestation. Schon am vergangenen Wochenende sorgten die Banana Crew mit ihren Stunts sowie die laketownRIDERS und die Millisports Youngstars Sprintchallenge für Spannung in Podersdorf.

Veranstaltungen von Nord bis Süd

Die bestens ausgebauten Radwege, die vielfältigen Routen und die touristischen Angebote entlang der Strecken würden das Burgenland zu einem erstklassigen Reiseziel für SportlerInnen machen, die gerne mit dem Rennrad, Mountainbike oder auch mit dem E-Bike unterwegs seien, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Mit laufenden Investitionen in die Radinfrastruktur setzen setze das Burgenland ein klares Zeichen für nachhaltige Mobilität und sanften Tourismus, so der Tourismusreferent weiter.

Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel ergänzt: „Von Nord bis Süd lockten abwechslungsreiche Radveranstaltungen zahlreiche Radfahrerinnen und Radfahrer an und boten für alle Altersgruppen und Radbegeisterte spannende Highlights. Sie nutzten die Gelegenheit, in die Pedale zu treten, die frische und klare Frühlingsluft zu genießen und die landschaftliche Vielfalt des Burgenlands zu erleben. Mit dem ‚Losradeln‘ ist der Startschuss für die lange Outdoor-Saison im Burgenland gefallen. In den kommenden Wochen warten noch weitere ‚Losradeln‘-Events auf unsere Gäste.“

Kommende Losradeln-Veranstaltungen

Am 5. und 6. April 2025 haben TeilnehmerInnen im Nordburgenland beim „Losradeln in acht Genussorten“ die Möglichkeit, auf einem ca. 46 km langen Rundweg zu radeln und regionale Spezialitäten zu genießen. Am 5. April startet auch das „Losradeln mit Rad & Draisine“ in Lackenbach, bei dem eine Draisinentour und ein unterhaltsames Programm für die ganze Familie geboten werden. Außerdem gibt es am 11. April das „Losradeln 4 Business“ in Weiden am See – ein Event, das Unternehmen zur Förderung der MitarbeiterInnengesundheit und -motivation einlädt. (red)