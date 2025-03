Anex-Gruppe: Türkei-Reisen ohne Anzahlung

Die Aktion gilt bei Neubuchung bis zum 31. März für die 14 Häuser der Marken Selectum und Asteria in der Türkei. Gebucht werden können Reisen in der Sommersaison 2025, also ein Urlaub mit Abreise bis Ende Oktober. Die Zahlung für die gebuchte Reise erfolgt spätestens 30 Tage vor Reiseantritt.

Neue Hotels

Die ATG Hotelgruppe, ein Unternehmen der Anex Tourism Group mit Sitz in Antalya, hat erst kürzlich ihr Hotelportfolio um neun Hotelprojekte in der Türkei erweitert. Die türkische Hotelgruppe betreibt seit Ende Dezember unter anderem auch das Selectum Collection Bodrum (ehemals Kairaba Bodrum) und des Asteria Family Resort Belek (ehemals Aquaworld Belek). Beide Häuser werden in der Sommersaison 2025 mit frischen Konzepten neu an den Start gehen. Zu den beliebtesten Häusern der Gruppe gehören weiterhin das 5-Sterne-Selectum Luxury Resort in Belek sowie die Selectum Family Resorts in Belek und Side. (red)