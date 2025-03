schauinsland-reisen holt Frühstücksseminare nach

Bei der Eventreihe, die in entspannter Frühstücksatmosphäre stattfindet, erhalten die Agents wertvolles Insiderwissen und hilfreiche Verkaufstipps zum Sommerportfolio von schauinsland-reisen. Mit dabei sind auch die Airline Emirates und die Hotelkette Sunlife, die ebenfalls ihre Produkte präsentieren werden.

„Wir legen großen Wert darauf, ‚nah am Counter' zu sein, und uns mit den Agents direkt und persönlich auszutauschen. Nur so erfahren wir, wie wir unseren Service für die Reisebüros noch besser machen können“, betont Regionalleiterin Katharina Larch. „Wir verzeichnen auf dem österreichischen Markt seit Jahren steigende Buchungs- und Umsatzzahlen. Diese Entwicklung verdanken wir vor allem unseren Agenturpartnern. Deshalb suchen wir immer wieder nach neuen Möglichkeiten, die Agents mit besonderen Events zu überraschen und ihnen damit die bestmögliche Unterstützung für die Beratung unserer gemeinsamen Kunden zu bieten.“

Am 17. März wird beispielsweise im Rahmen der schauinsland-reisen-Entdeckungstour eine Produktpräsentation zum Indischen Ozean in Linz stattfinden. Auch die „Taste & Talk“-Reihe, die im vergangenen Jahr Premiere feierte, wird in diesem Jahr fortgesetzt.

Die Seminare im Überblick

Datum / Ort

23. April 2025 / Wiener Neustadt – leParc Hotel

24. April 2025 / Graz – Operncafé

25. April 2025 / Mondsee apollo Mondfleckerl – Das Wirtshaus am Mondsee

Beginn / Dauer: 8:30 bis 10:30 Uhr statt.

Anmeldungen: ab sofort auf slr-info.at möglich (red)