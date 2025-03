Taiwan: Mehr als ein Stopover-Programm

Das Fremdenverkehrsamt lud am Montag gemeinsam mit Eva Air und China Airlines sowie vier Trade-Partnern aus Taiwan zu einem unterhaltsamen und interessanten Workshop ein. Neben den beiden nationalen Carriern hat Taiwan noch mehr zu bieten, wie Hsieh erklärte: „Unsere Gäste können viel mehr erwarten. Wir haben nicht nur Computerchips, sondern auch Natur, Berge und Naturparks - und das alles in unmittelbarer Nähe der Stadt. Außerdem ist Taiwan ein sicheres Reiseland.“

Auch Hans Suan-Yung Liu, Missionschef des Taipei Wirtschafts- und Kulturbüros in Österreich, freute sich, „seine Heimat“ vorzustellen. „Unser Job ist wichtig, um beide Länder zu verbinden. Etwa 100.000 TaiwanerInnen kommen nach Österreich, aber leider nur etwa 20.000 ÖsterreicherInnen nach Taiwan. Das ist schade, denn Taiwan ist wirklich schön“, betonte er. Oft werde auch die Frage gestellt, ob es sicher sei, nach Taiwan zu reisen, angesichts der politischen Situation mit China. Aber: „Taiwan ist eines der sichersten Reiseziele der Welt“, so der Vertreter der „Republic of China“, wie Taiwan offiziell heißt.

Waves of Wonder

In der Präsentation wurden auch die Highlights des Landes unter dem neuen Slogan „Waves of Wonder“ hervorgehoben: So etwa die Stop-Over-Programme, die von Gratis-Citytouren ab einer Transferzeit von sieben Stunden bis zu mehrtägigen Programmen mit Besichtigungen und Aktivitäten (Wandern, Kanufahren, Tauchen, Radfahren, Strand) reichen. Auch Zugfahrten mit dem High-Speed-Train, Rundreisen, Museen, Shopping, Trinkkultur (Tee, Bubble Tea, Kaffee, Whisky), Kulinarik und zahlreiche Festivals (Lantern Festival, Cherry Blossom Festival, Kulinarik-Messe etc.) locken zu längeren Aufenthalten.

Besonders hervorgehoben wurde auch die EasyCard, eine kontaktlose Chipkarte (Taipeh MRT), die sowohl für öffentliche Verkehrsmittel, Taxis, Eintritte als auch bargeldloses Bezahlen in Supermärkten verwendet werden kann und das Reisen so einfach macht (erhältlich z. B. als EVA Air EasyCard).

EVA Air fliegt dreimal nonstop nach Taipeh und viermal wöchentlich via Bangkok. China Airlines startet ab Wien viermal pro Woche in die Hauptstadt von Taiwan. Taiwan Tourism ist zudem mit einem Büro in Frankfurt vertreten.

Workshop-Programm so vielfältig wie Taiwan

30 Agents erweiterten ihr Wissen über das Land, tauschten sich mit den Veranstaltern aus Taiwan aus (Edison Tours, Golden Foundation Tours, Royal European Tours, Top Holidays, MyTaiwanTour), erlebten Musik und Tanz einer indigenen Formation, Bastelworkshops, Kaffee-Kostproben und asiatisch inspiriertes Essen sowie eine Tombola (inklusive Flugticket nach Taipeh).

Ein zusätzliches Gespräch mit Arthur Hsieh wird in der kommenden Ausgabe von tip nachzulesen sein. (red)